Madre de bumanguesa asesinada en Perú pide ayuda para asumir los gastos fúnebres

Las autoridades de Perú dieron a conocer en las últimas horas que el cuerpo de Sandra Milena Parra, de 31 años, quien fue asesinada en la ciudad de Lima el pasado viernes 24 de junio, será enterrada en una fosa común si de lo contrario en Colombia no agilizan el proceso para ser repatriada.

Sara Parra, madre de esta joven, indicó a SEMANA que el próximo domingo 3 de julio se acaba el plazo para hacer el traslado del cuerpo de su hija, pues necesitan más de $ 15 millones en total para llevar a cabo los actos fúnebres en su ciudad natal: Bucaramanga.

“Yo quiero que me la dejen otros días más allá, ya me falta muy poco para completar el dinero, todavía no lo he completado, quiero saber si me dan otro tiempo más, por ahí otros tres días más”, señaló la angustiada mujer en este medio.

Así mismo, en diálogo con Estefany Zapata, quien hace parte de la Fundación Amigos de Verdad de la ciudad de Bucaramanga, y además la encarga de ayudar a Sara.

“A través de la radio hemos reunido más de $ 11 millones y con la ayuda de la comunidad alcanzamos $ 2 millones más, esto solo sería el traslado de la funeraria que nos trae el cuerpo hasta Colombia, ahora faltan los gastos de Bogotá a Bucaramanga”, mencionó en SEMANA Zapata.

Así las cosas, sus familiares se encuentran averiguando para saber que funeraria les colabora con el traslado desde la capital del país hasta el barrio San Rafael, ubicado en el norte de Bucaramanga.

De este hecho, se conoce que la mujer era oriunda de Bucaramanga y desde el año 2019 había decidido mudarse a Perú buscando mejorar su calidad de vida. Sin embargo, este viernes que pasó, fue hallada muerta en el interior de su vivienda y con señales de asfixia. Así mismo, se le encontraron en el cuerpo múltiples contusiones.

En Lima, la mujer desempeñaba trabajos de vendedora ambulante y administraba el dinero para mantenerse ella y mandar un poco hacia Colombia, específicamente al hogar donde vive la madre de Sandra Milena.

Las autoridades indicaron que han capturado a un hombre de 57 años que se considera sospechoso del asesinato y que, hacía aproximadamente tres años, venía pretendiendo a la mujer.

Se espera que el hombre, cuya identificación no ha sido revelada, sea judicializado con el fin de comprobar qué le sucedió a Sandra Milena Parra, cómo se dieron los hechos y si es o no el culpable de la muerte de la mujer. De los cargos de feminicidio que lo acusan, no ha aceptado ninguno.

Además, los familiares de la víctima buscan ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) para repatriar el cuerpo de Parra, ya que ellos no cuentan con los recursos necesarios. También desean brindarle una adecuada sepultura cerca de sus allegados y en su país natal.

Un número de Nequi ha sido dispuesto para quienes deseen aportar a la familia de Sandra Milena y de este modo ayudar con gastos del funeral y la repatriación: 3177866449.