Motociclista intolerante en Bucaramanga la emprendió contra vehículo de enseñanza: golpeó vidrios y tiró ladrillos

En un acto de intolerancia, un motociclista quiso enfrentarse al conductor de un vehículo de enseñanza, en la ciudad de Bucaramanga. Lo intimidó y quiso abrir las puertas del carro para agredirlo. Todo quedó registrado en un video.

Las imágenes, grabadas desde el interior del vehículo por el conductor, muestran cómo el motociclista se estaciona justo delante del carro y se baja a buscar la confrontación.

El motociclista busca la manera de abrir la puerta del lado del conductor y también golpea el vidrio. Esto ocurre al tiempo que le exige bajarse del vehículo.

El motociclista golpeó varias veces el vidrio el carro. - Foto: Fragmento de video

El conductor del vehículo de enseñanza no accede a sus pretensiones y, como tenía las puertas aseguradas, tampoco entra en confrontación con el motociclista, pues este no pudo abrirlas.

Al ver que no pudo abrir las puertas y que el conductor no quería pelear, el motociclista se va del lugar en compañía de una mujer que no interviene en el conflicto.

Antes de marcharse, vuelve a acercarse al carro a bordo de la motocicleta, buscando dañar uno de los espejos del vehículo. También vuelve a golpearlo.

El motociclista estaba acompañado de una mujer. - Foto: Fragmento de video

Otro fragmento del video logrado por el conductor muestra que, luego de haberse ido del lugar del incidente, vuelve a encontrarse con el motociclista en plena vía.

El metraje deja en evidencia que el motociclista aguardó para volver a arremeter contra el carro. Las imágenes muestran el momento exacto en que le lanza un objeto contundente, al parecer un ladrillo, al vehículo.

Momentos después, el conductor grabó un nuevo video para mostrar los daños que sufrió el carro. “Le pegó un bolazo por acá, gracias a Dios no me partió el vidrio. Eso era lo que él quería. No pudo porque me le fui”, aseguró.

El conductor, por fortuna, resultó ileso del ataque. No obstante, en redes sociales, varios internautas rechazaron el comportamiento del motociclista y aseguraron que este tipo de situaciones son frecuentes en la capital de Santander.

El conductor mostró los daños que sufrió el vehículo. - Foto: Fragmento de video

En esta línea, algunos comentaron: “Definitivamente, en Bucaramanga da miedo alegar con la gente, uno nunca sabe si están armados” y “este es el pan de cada día para los que manejamos carro, los motociclistas se volvieron intocables”.

Otros internautas exaltaron la paciencia que tuvo el conductor del vehículo de enseñanza y algunos motociclistas pidieron que no se les estigmatice por este tipo de comportamientos. “No generalizar ni estigmatizar a los motociclistas, muchos usamos ese medio de transporte de manera correcta y sin imprudencias”, señalaron.