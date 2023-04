Ni los cementerios se salvan: ladrones profanaron tumbas en Girón, Santander

Ni los muertos se salvan de la inseguridad en el municipio de Girón, en Santander. Así lo denunció un joven, quien tras acudir al campo santo encontró que la tumba de su familiar y de otras personas habían sido blanco de los delincuentes.

El indignante caso se presentó en el cementerio San Isidro. Según la denuncia, los ladrones ingresaron la noche del miércoles, 19 de abril, aprovechando que en el lugar no hay vigilancia ni cámaras de seguridad y destrozaron varias lápidas para llevarse los floreros de bronce que las decoraban.

Los ladrones se robaron los floreros de bronce. - Foto: Captura de video.

“Venía a visitar la tumba de mi padre y me encontré con la sorpresa que los delincuentes nuevamente asaltaron el cementerio, aquí no hay nadie pendiente del lugar. Necesitamos una solución a esta problemática, no es la primera vez que pasa”, dijo Yan Carlos Gómez, el ciudadano que denunció el hecho.

De acuerdo con la denuncia, los ladrones destruyeron cerca de 30 lápidas para apoderarse de los floreros. Por ello, piden a las autoridades y la iglesia católica tomar cartas en el asunto para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando.

“La delincuencia en el municipio de Girón ahora se roba las copas donde se ponen las flores. Me preocupa que en el municipio ni los muertos pueden descansar en paz, los elementos robados son vendidos en chatarrerías, necesitamos orden y seguridad”, dijo William Mantilla, habitante de Girón.

Así mismo, la comunidad asegura que los delincuentes son tan descarados que en ocasiones duermen en la capilla del cementerio, tras ingresar brincando las paredes.

“Se ven salir y entrar muchachos por encima del techo, llegar en grupos de hasta cuatro, algunos se quedan a dormir en el cementerio. Se están robando todos los floreros para venderlos a los chatarreros”, aseguró otro habitante del municipio.

Los delincuentes venden los objetos robados en chatarrerías. - Foto: A.P.I.

Por ahora, los encargados de la administración del cementerio San Isidro no se han pronunciado sobre estos hechos, que han generado indignación y rechazo entre los familiares de los difuntos.

Capturan a ladrón que amenazó a concejales

La búsqueda dio resultados y las autoridades de Bucaramanga, en Santander, confirmaron que fue capturado el motociclista que amenazó con un cuchillo a dos concejales de la ciudad, luego de que estos lo sorprendieran intentando robar al conductor de una camioneta.

El violento caso quedó registrado en videos, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales y fueron protagonizadas por Nester Sneider Salazar León, así fue identificado por las autoridades el hombre de 24 años. No obstante, esta persona inicialmente fue capturada como responsable de otro delito.

Salazar León fue detenido por uniformados de la Policía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la carrera 10, etapa 8 del barrio Betania, en el norte de la capital de Santander. Sin embargo, tras reportarse su detención, varias personas, incluidos los concejales, que han sido víctimas de su actuar delictivo, lo denunciaron.

Nester Sneider Salazar León, de 24 años. - Foto: Suministrada.

“El sujeto que desarrollaba el intento de hurto, del que recibimos decenas de denuncias, fue capturado. Agradecemos a toda la ciudadanía que compartió y nos envió sus denuncias. Ahora esperamos que la justicia actúe y no quede en libertad”, escribió el concejal Carlos Parra en sus redes sociales.

Aunque la captura de Nester Sneider Salazar León da un parte de tranquilidad, tanto los concejales como los Bumangueses hacen un llamado a las autoridades para que continúen investigando, identifiquen y capturen a los cómplices de este hombre, pues se trataría de una banda delincuencial.