Pico y placa en Bucaramanga para este martes, 25 de julio

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (Santander) informó que este martes, 25 de julio, teniendo en cuenta la medida de pico y placa, no podrán circular por las calles de la ciudad las motocicletas y vehículos particulares, cuyo último dígito de la placa termine en 7 u 8.

De acuerdo con la norma, que, entre otras cosas, busca mejorar el ordenamiento del tránsito de vehículos particulares en las vías de la capital santandereana y, además, reducir los niveles de contaminación y las cifras de accidentalidad, la restricción de movilidad aplica de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

No obstante, en el día de pico y placa, los taxistas podrán movilizarse por la ciudad única y exclusivamente para actividades de reparación y mantenimiento , portando un aviso que diga: “fuera de servicio por pico y placa”, esto lo podrán hacer entre las 3:00 y 4:00 de la tarde.

Restricción en las horas pico

Advierte que el parque automotor de transporte público, taxis e, inclusive, buses, está prácticamente congelado y no crece con la misma velocidad con la que lo hacen los vehículos particulares, carros y motos, que no tienen restricciones diferentes a los pico y placa que funcionan en algunas ciudades.

“La congestión no disminuye, nuestros sistemas estratégicos de transporte público cada vez son deficitarios; es decir, no cubren los costos de operación y en algunos casos no alcanzan a cubrir los de implementación y renovación de la flota”, dijo el ministro Camargo a SEMANA.