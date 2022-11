Pilas: estos son los barrios que estarán sin luz el domingo 6 de noviembre en Piedecuesta, Santander

La Electrificadora de Santander ESSA programó cortes de luz para este próximo domingo 6 de noviembre en el municipio de Piedecuesta (Santander), esto como parte de las labores de mantenimiento en la subestación La Granja, ubicada en esta zona.

Aunque la suspensión del servicio de energía será corto, afectará al 30 % del municipio Garrotero, es decir, a 90 barrios; por lo cual, la entidad recomienda que los usuarios tengan opciones alternas para evitar mayores afectaciones en las actividades diarias.

“La suspensión está programada entre 5:00 y 6:00 p. m., esto se hace por una expansión que se hizo en la subestación La Granja, allí vamos a tener un transformador de potencia que nos ayuda a mejorar el servicio en el sector”, indicó Wilton Flórez, jefe de área de Gestión Operativa de la Electrificadora de Santander.

En ese sentido, los barrios que estarán sin luz el próximo domingo 6 de noviembre en Piedecuesta son:

El Refugio, Argentina, La Alameda, Instituto Promoción Social, Condominio Campestre Santillana, Asopender, Junín, Paraíso II, Pinares de Granada, Guatiguará, San Telmo I Etapa, Brisas de Guatiguará, Paisandu, La Rioja, Bosques de Normandía, Bosques del Hato, Divino Niño, Conalvivienda, Portal de Santillana, Praderas del Hato, Bosques de Aranjuez, Serranías del Hato, El Paraíso, La Calleja, Guayacán, San Telmo II Etapa, El Manantial, Paseo del Puente, Terrazas de Miraflores, Mirador de Tejaditos, Comuneros, Villa Valentina, Villa Marcela II, Boulevar del Puente, Torres del Campo, Portal del Valle, Villa Marcela, Portal de Belén, Tejaditos, Sena Casa, Villa Paraíso, Miraflores, Real Isabela, Palco de Barroblanco, Los Cisnes, Senderos de Miraflores, Ciudadela Valle de Barroblanco.

Corregimientos Nueva Colombia, La Diva, Serranías del Hato, Praderas del Hato, El Trapiche, Suratoque, Albania, Bariloche, Buenos Aires, Centro, Monserrate, Camino del Parque, Bellavista, Balcones de Buenos Aires, Villas de Navarra, Villas del Rosario, La Tachuela, El Refugio, Paseo de Alcalá, Chacarita, Paseo Cataluña, Portal del Talao, Palermo, San Jerónimo, La Feria, Candelaria Antigua, Candelaria I Etapa, Hoyo Grande, Campo Verde, Villa Lina, Bosques del Hato, Condominio Campestre Santillana, UIS Sede Piedecuesta y las veredas La Mata Baja, Mensuly, Granadillo, Barro Blanco, Los Colorados, Pajonal, Pajonal La Unión y El Guamo.

Durante la realización de los mantenimientos, piden que la ciudadanía mantener los electrodomésticos y aparatos electrónicos desconectados para evitar daños; planear la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración para prevenir que se dañen y permitir la entrada del personal técnico de la compañía a zonas residenciales, verificando su identificación y que la visita corresponda a la programación publicada por la empresa.

“Essa invita a las comunidades de estos sectores de Piedecuesta a adoptar las medidas que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica, al tiempo que, agradece su comprensión, por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para avanzar en la modernización de la infraestructura eléctrica en la región”, indicó la empresa.

¿Cómo ahorrar energía en casa?

1. Utilizar bombillos LED: conocedores y comercializadores de estos productos explican que un bombillo LED es una lámpara que utiliza diodos emisores de luz como fuente lumínica. Su ahorro de energía se da porque producen poco calor y no contienen mercurio.

2. Llenar la lavadora: la lavadora supone el 11,8 % del gasto de todos los electrodomésticos, indica Endesa. Así las cosas, llenar siempre la lavadora con el máximo de ropa es lo mejor para ahorrar energía.

3. Desconectar los aparatos: existe el imaginario de que “desde que no esté prendido, no está gastando”, pero lo cierto es que para los conocedores del ahorro energético esto no es tan efectivo y al menos 10 % de gasto se estaría dando con los enchufes.