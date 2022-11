Por daño en un tubo matriz 100 mil personas están sin agua en Bucaramanga y Floridablanca

Tan solo horas después de haber sufrido un corte generalizado de agua debido a los trabajos de mantenimiento de las redes del servicio de acueducto que se realizaron el martes en las zonas oriental y nororiental de Bucaramanga y Floridablanca, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) informó que nuevamente el servicio de agua potable fue suspendido.

Un daño en el tubo matriz obligó a interrumpir prestación del servicio en en 12 barrios del área metropolitana, es decir, más de 100 mil familias, por ahora, no tienen el vital líquido. Funcionarios de la empresa tras arriar al lugar para verificar la magnitud del desperfecto, indicaron que el servicio estará suspendido hasta las 6:00 p. m.

Los sectores afectados son: La Trinidad, Alares, Reposo, Balcón de Alares, Santa Helena de la Sierra, Las Villas, La Esmeralda, Laureles, San Expedito, Bosques del Cacique, Belencito, Arrayanes.

🚧#DeServicio por daño en tubo matriz se suspende el servicio en los barrios:



🏡 La Trinidad, Alares, Reposo, Balcón de Alares, Santa Helena de la Sierra, Las Villas, La Esmeralda, Laureles, San Expedito, Bosques del Cacique, Belencito, Arrayanes.



🕕 Restablecimiento 6:00 p.m pic.twitter.com/cDLjWqm2my — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@AcueductoBGA) November 30, 2022

Precisamente estos barrios también estuvieron sin el servicio del agua potable durante durante 12 horas el pasado martes, por lun mantenimiento preventivo que se realizó en la tubería del sistema.

Ante esta situación, el acueducto, “Presenta excusas por los inconvenientes ocasionados y recomendamos a los usuarios aprovisionarse de agua con anticipación con el fin de minimizar los efectos de la suspensión del servicio”.

Así mismo, la entidad señaló que los usuarios que cuentan con sistema interno de bombeo no se verán afectados con la medida; sin embargo, recomiendan hacer un uso racional del agua durante la suspensión.

La empresa de Acueducto hizo varias recomendaciones a los ciudadanos que verán suspendido parcialmente el servicio:

Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).

Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.

Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.

Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

Cobros extras por adquirir el Soat

Adquirir el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat) en Bucaramanga se está convirtieron en un dolor de cabeza para los motociclistas. A través de redes sociales un ciudadano denunció que no pudo adquirir el seguro, debido a que algunas empresas estarían cobrando un valor adicional sin justa causa.

La situación se presentó al interior de una oficina del Grupo Manejar y, según quedó evidenciado en la grabación, el conductor para poder adquirir el Soat primero debía pagar $30.000 de más o de lo contrario no podría adquirirlo.

“¿Por qué me está obligando a pagar un seguro de $30.000 antes de venderme el Soat? No me voy a parar de aquí hasta que me responda por qué me están cobrando ese dinero, a parte del pago del Soat”, se escucha decir al conductor grabó el video y denunció el hecho.

Aunque la empleada del Grupo Manejar inicialmente trata de evadir la pregunta e intenta continuar con su trabajo, tras ver que varias personas se acercaron a preguntar lo mismo aseguró que el cobro adicional obedece a una póliza, “nosotros a parte del Soat estamos cobrando una póliza por $30.000 que cubre muerte accidental por un valor de $30.000.000, incapacidades, asesorías jurídicas e indemnizaciones por accidentes” sostuvo antes de levantarse de su escritorio y retirarse.