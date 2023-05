Prepárese: estos son los barrios de Bucaramanga que estarán sin luz este domingo 28 de mayo

Siguen las olas de calor en diversas partes del país. Mientras tanto, diversas compañías de energía se han pronunciado a la reacción a la temporada de altas temperaturas a través de un congelamiento en las tarifas de energía. Sin embargo, este no es el caso de Bucaramanga. Lo que sí sucede en la capital santandereana es que se han programado algunos cortes de luz para el domingo 28 de mayo.

Si bien no son muchos los sectores de la ciudad los que se verán afectados, sí es clave tener en cuenta los trabajos de mantenimiento agendados por la empresa prestadora ESSA para ese día.

Barrios en Bucaramanga serán intervenidos por ESSA. - Foto: ESSA

El próximo domingo se realizarán obras preventivas en las redes, las cuales obligarán a que el flujo eléctrico se interrumpa en algunas partes de la capital de Santander. En el barrio Centro están programadas dos intervenciones, una de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y otra de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Asimismo, los barrios Mercedes y Cabecera del Llano padecerán por la misma razón. No obstante, en estos la jornada de escasez del recurso eléctrico se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en el primero, y hasta las 4:00 p.m., en el segundo.

El domingo se tendrán labores en Girón, donde también habrá cortes del servicio eléctrico. - Foto: Mantenimiento redes eléctricas - Cortesía ESSA

En Floridablanca y Piedecuesta no se irá la luz, pero sí en Girón

Siguiendo con el Área Metropolitana de Bucaramanga, otro municipio también se verá perjudicado con cortes de energía. En Floridablanca y Piedecuesta no habrá cortes en el servicio, contrario a Girón, donde sí habrá algunas zonas que tendrán faltas en el recurso.

El barrio La Esmeralda tendrá un mantenimiento preventivo de redes desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. A su vez, por el mismo motivo, se irá la luz en el sector de Palenque - Aeropuerto - Parque Industria de las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Así las cosas, la compañía prestadora del servicio hizo un llamado para preparar a la ciudadanía. Dentro de las palabras dirigidas a la comunidad, ESSA recalca la constante necesidad de intervenir las redes y monitorear la calidad del servicio prestado a través de obras como las programadas.

“Hacemos un llamado a las comunidades para que adopten las medidas necesarias que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica, al tiempo que agradecemos su comprensión, por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica”, recalcó la electrificadora.

No obstante, también informaron que las suspensiones del servicio, eventualmente, pueden ser canceladas, debido a variables externas como aspectos climáticos, entre otros.

“Los trabajos de mantenimiento programados en nuestra infraestructura eléctrica se planean y ejecutan para brindar un servicio con calidad y mayor confiabilidad a nuestros clientes y usuarios”, concluye Essa.

Cuando hay apagón o cambios drásticos en la energía del hogar, los electrodomésticos pueden sufrir daños considerables en su rendimiento; en el peor de los casos se puede presentar un cortocircuito.

En ese sentido, lo más recomendable es que se deba desconectar todos los dispositivos que se encuentran en la casa, esto a pesar de que los electrodomésticos grandes resistan mejor las variaciones de voltaje.

De acuerdo con el portal La República de Perú, las personas que conectan los electrodomésticos de forma inmediata cuando regresa la luz, se debe tener presente que no es lo más recomendado. La mejor opción es esperar un tiempo considerable, esto con el fin de que la energía se mantenga estable.

La suspensión del servicio afectará zonas importantes del municipio. - Foto: Essa.

En cuanto a los dispositivos que jamás se deben mantener enchufados durante largos periodos de tiempo, son los siguientes:

Router.

Horno microondas.

Escáner.

Televisores.