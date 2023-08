Prográmese: estos barrios no tendrán luz en Bucaramanga el viernes 18 de agosto

Estrategias para salvar los proyectos de energías renovables

En la pasada legislatura se presentó un proyecto de ley, con nombre propio, para permitir la integración vertical en Ecopetrol e ISA y que pudieran entrar al negocio de generación. Este no fue el primer intento para eliminar este escollo. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se había presentado esta iniciativa, pero se hundió en su discusión.

El proyecto, que presentó el senador José David Name, llegó en medio de las accidentadas sesiones en el Congreso por el tránsito de las reformas a la salud, la pensional y la laboral. Durante un final de legislatura turbulento, el proyecto de integración vertical no tuvo discusión. Ahora Name lo presentará nuevamente el 20 de julio. “Va a entrar por el Senado, pero el presidente le dará mensaje de urgencia y se tramitará conjuntamente entre las comisiones quinta y después va a las dos plenarias”, explicó el senador.