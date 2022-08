Santander: la vía a Lebrija estará cerrada por instalaciones en el puente La Anula

Atención #SeñorUsuario el próximo miércoles 10 y jueves 11 de agosto tendremos cierres en la vía por actividades de izajes de vigas.



Tipo de cierre y horarios:

➡️ Parciales entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m.

➡️ Total de 9:40 a.m. a 10:00 a.m. y 2:40 p.m. a 3:00 p.m.



Más detalles👇 pic.twitter.com/Z5kJENMWrt