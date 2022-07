Taxis en Bucaramanga que invaden zonas públicas generan molestias

Los centros comerciales suelen ser uno de los lugares más concurridos por los bumangueses, especialmente los fines de semana, pero también se han convertido en “terminalitos” de vehículos de servicio público (taxis), situación que ha ocasionado problemas entre peatones, conductores y autoridades.

En ese sentido, la invasión del espacio público es una de las infracciones más recurrentes que cometen los conductores y que contribuye, en muchas ocasiones, al colapso de la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga (Santander).

El Centro Comercial Cacique y el Centro Comercial Caracolí son, quizá, los lugares más afectados por esta situación. De acuerdo con denuncias hechas por la comunidad, los taxistas incluso han llegado a invadir todo un carril, lo que ocasiona grandes trancones en las principales vías de la ciudad.

“Los taxis se creen los dueños de las calles y de los centros comerciales en Cañaveral. Nada que hacer, no hay mano dura, no hay comparendos, no hay foto multas, no hay guardas. Los taxistas son los manda más en Bucaramanga y toda Floridablanca”, expresó un ciudadano.

Ante esta situación, los directivos de los centros comerciales señalaron que en reiteradas ocasiones se han realizado campañas de sensibilización que involucran tanto a la comunidad como al gremio taxista, para buscar una solución.

Para el caso del Cacique, según la gerencia, a la fecha cuenta con 50 bahías para que los taxistas se estacionen sin afectar el paso peatonal y así puedan recoger a los pasajeros de forma controlada. Sin embargo, en las llamadas horas ‘pico’ la situación es difícil de controlar.

“En ocasiones solicitamos acompañamiento en las horas pico, pero nos han respondido que no hay suficiente personal para disponer de un agente en nuestras entradas. Requerimos del compromiso de todos para controlar la problemática. No solo depende de las campañas y el control del centro comercial”, aseguró Martha Moreno, gerente del Centro Comercial Cacique, a Vanguardia.

Por su parte, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) señaló que se están adelantando las gestiones para responder a la solicitud de los centros comerciales. Asimismo, la entidad sostiene que “se han realizado actividades de demarcación, mantenimiento e instalación de señalización horizontal y vertical de prohibido parquear. Además, de actividades de control operativo por parte de agentes de tránsito en franjas horarias importantes para la recuperación del espacio público”.

👮‍♂️👮‍♀️Regular la movilidad, controlar el transporte informal y la invasión del espacio público es parte de la tarea de nuestros Agentes, desde @transitobucara propendemos por una movilidad segura y legal#YoUsoTransporteLegal pic.twitter.com/8UfHv2yFgt — Tránsito Bucaramanga (@transitobucara) July 5, 2022

Entre tanto, el gremio de taxistas sostienen que esta problemática debe ser solucionada por las administraciones municipales del área metropolitana, toda vez, en estos espacios ellos buscan “el sustento para sus familias y poder cumplir con la tarifa diaria”.

Recientemente, en la capital santandereana y el municipio de Floridablanca se inició una mesa de trabajo para analizar una estrategia denominada Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorio (ZERT), un plan que consiste en el cobro de una tarifa especial que se implementaría en determinados sectores de los municipios en mención a los conductores que se estacionen en el espacio público.

“Este tipo de estrategias están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta que los SITM del país no son sistemas autosostenibles. Por ello, se contemplan acciones como las ZERT que generarían un ingreso adicional al Sistema. En Bucaramanga ya se tiene adelantado un estudio sobre su posible implementación y vamos a iniciar con Floridablanca, para adelantar este proyecto en los dos municipios con el apoyo de las direcciones de tránsito”, explicó Emilcen Jaimes Caballero, gerente del SITM Metrolínea.