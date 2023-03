Taxista lucha por sobrevivir tras ser herido en medio de un atraco en Bucaramanga

Ni en sus propias viviendas están seguros los habitantes de Bucaramanga, en Santander. Así quedó evidenciado en las últimas horas, cuando un ladrón ingresó a la vivienda de un taxista y por llevarse varios objetos de valor, lo apuñaló en repetidas oportunidades.

Nelson Gómez Gómez, de 54 años, se encontraba descansando en su apartamento, ubicado el cuarto piso de la torre 9 del barrio Altos de Betania, al norte de la capital santandereana, cuando un delincuente armado irrumpió de forma violenta.

Ocurrió en el barrio Altos de Betania, al norte de Bucaramanga. - Foto: Suministrada.

Tras percatarse de la presencia del asaltante, Gómez Gómez intentó defenderse y forcejeó con él. Sin embargo, en ese momento el ladrón sacó un cuchillo y le propinó cuatro puñaladas: dos en el pecho, una en la oreja y una más en el cuello, dejándolo gravemente herido.

Una vez perpetrado el ataque, el delincuente salió del apartamento y huyó del lugar. Mientras que Nelson Gómez logró llamar a un familiar, quien reside en el mismo sector, y pedir auxilio.

“Él me llamó y cuando llegué a su apartamento lo encontré herido. Con otros vecinos lo sacamos y llevamos hasta el Hospital Local del Norte. Él está bastante grave, una de las puñaladas le perforó un pulmón, otra la recibió muy cerca del corazón y la herida de la cara por poco le quita la oreja”, contó una prima de Nelson Gómez.

Debido a la gravedad de las lesiones, el taxista fue remitido hacia la Clínica Comuneros, donde tuvo intervenido quirúrgicamente y se encuentra bajo pronóstico reservado. Los médicos hacen todo lo posible por salvarle la vida a este hombre.

La víctima fue llevada inicialmente al Hospital Local del Norte, en Bucaramanga. - Foto: Isabu.

Por su parte, las autoridades de Bucaramanga, indicaron que están adelantando las respectivas indagaciones para identificar, ubicar y capturar al responsable de este terrible hecho de inseguridad.

En la Ciudad Bonita, los atracos a mano armada, el robo de celulares e incluso de vehículos ha causado una creciente desconfianza de los bumangueses hacia las autoridades locales. Ante esta situación, los ciudadanos hacen un llamado para que se pongan en marcha estrategias políticas funcionales que permitan recuperar la seguridad.

En la más reciente encuesta de Invamer quedó evidenciado que la inseguridad, con el 70 %, es el principal problema que deberá resolver por el próximo alcalde de Bucaramanga.

Hombre fue baleado por robarle la moto

La violenta situación quedó captada en las cámaras de seguridad del sector. Según se observa en las imágenes, un delincuente armado se acercó a un electricista para robarle su motocicleta, cuando este se encontraba frente al conjunto residencial Prados de Laurentina, ubicado en la calle 200 con carrera 13 del municipio de Floridablanca.

El electricista, según se conoció, acababa de salir del conjunto donde había realizado trabajos de mantenimiento eléctrico y justo cuando se disponía a subir su herramienta de trabajo a la motocicleta fue sorprendido por el ladrón.

La víctima recibió un disparo en el pecho. - Foto: Captura de video redes sociales.

Aunque el afectado intentó arrancar y evitar el hurto, el atracador le cerró el paso y con el arma lo amedrentó; así lo obligó a descender de la motocicleta. Sin embargo, la situación desató un forcejeo y en ese momento el delincuente comenzó a dispararle a víctima.

“Yo intenté echarle la moto por encima, pero me amenazaba con el arma. Me hizo cuatro disparos y me impactó uno en el pecho. Se llevó la moto y el bolso con mi material de trabajo, no pude hacer nada”, contó a Q’Hubo Bucaramanga el electricista afectado.

En medio de los disparos, el delincuente logró llevarse la motocicleta BWS X, de placas KSI-26E. Mientras que la víctima fue auxiliada y llevaba un centro asistencial, se encuentra estable y fuera de peligro.