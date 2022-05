Video | Buscan a hombre que lanzó estupefacientes al interior de cárcel en Bucaramanga

A través de redes sociales se conoció la forma que utilizan los expendedores de estupefacientes para suministrarle a los internos de la cárcel Modelo de Bucaramanga las dosis de vicio. La situación, al parecer, sería recurrente, por ello las autoridades investigan si se trata de la misma persona.

De acuerdo con una grabación, dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron hasta la calle 45, donde está ubicado este centro penitenciaria de mediana seguridad. El parrillero descendió del vehículo y de un bolso que portaba el conductor comenzó a sacar paquetes envueltos en papel film o plástico que en su interior contenían sustancias alucinógenas y un celular, según informó la Secretaría del Interior de Bucaramanga.

#Bucaramanga Así entregan la droga en cárcel La Modelo de Bucaramanga. Ciudadano captó a estos dos sujetos lanzando bolas de lo que sería estupefacientes @PoliciaBmanga @JCardenasRey @MelissaFrancoG @AlcaldiaBGA @INPEC_Colombia pic.twitter.com/dRIEI83Ez1 — EL FRENTE (@diarioelfrente) May 26, 2022

El hombre, quien solo tardó unos cuantos segundos en la acción, lanzó 15 bolsas de estupefacientes al interior del centro penitenciario. Luego, se subió nuevamente a la motocicleta y escapó del lugar antes de que los guardias del Inpec salieran a verificar la situación.

Entre tanto, Melissa Franco, secretaria del Interior, informó que tras lo sucedido los guardias realizaron un operativo y lograron hallar los paquetes que habían sido lanzados al interior de la cárcel.

“El Inpec informa que en un operativo adelantado en la Cárcel Modelo fueron incautadas sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas que habían sido lanzadas desde el exterior del penal por un hombre que se desplazaba en una motocicleta junto a su cómplice”, dijo la funcionaria a través de Twitter.

El @INPEC_Colombia informa que en un operativo adelantado en la Cárcel Modelo fueron incautadas sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas que habían sido lanzadas desde el exterior del penal por un hombre que se desplazaba en una motocicleta junto a su cómplice. pic.twitter.com/V15XOOfvqA — Melissa Franco (@MelissaFrancoG) May 26, 2022

Asimismo, la secretaria sostuvo que en los próximos días se realizará una mesa de trabajo con el Inpec y la Policía de Bucaramanga para tratar esta situación.

Por su parte, el defensor de los derechos carcelarios, Hernando Mantilla, aseguró este tipo de escenas se han convertido en una constante, debido a la falta de controles de las autoridades.

“Eso pasa cada rato y nadie hace nada, la Policía debería controlar esa situación haciendo presencia en ese sector. Me refiero específicamente a los controles que debería hacer la Policía Nacional, al hacer la vigilancia permanente se reduce el ingreso de estos artículos y de que se comercialicen allá dentro”, dijo Mantilla.

Inseguridad en la ciudad

La inseguridad en la ciudad de Bucaramanga (Santander) continúa siendo un tema alarmante. En esta ocasión, un ciudadano captó en video el nuevo ataque de los llamados ‘motoladrones’, sujetos armados que se dedican a intimidar y despojar a los bumangueses de sus pertenencias.

El hecho ocurrió en la carrera 17 con calle 55, en el barrio Ricaurte. Allí, dos personas que se encontraban a bordo de una camioneta gris fueron interceptadas por una pareja de delincuentes que estaba armada; las dos personas tenían el rostro cubierto con cascos.

De acuerdo con las imágenes, uno de los bandidos abrió la puerta del conductor y le quitó un morral, donde se presume había dinero, mientras que el otro intimidó a un ciudadano que observaba la situación y despojó al copiloto de sus pertenencias.

Una vez consiguieron el “objetivo”, salieron corriendo en dirección contraria, hacia donde esperaban sus cómplices a bordo de dos motocicletas, para huir.

El tema de inseguridad no solo preocupa a los bumangueses, quienes por temor optan por no salir o no transitar por ciertos sectores; también al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien aseguró que la fuerza pública reforzará su capacidad para combatir a estos delincuentes.

“Aquí tenemos que seguir intensificando el trabajo articulado entre Policía, Ejército, autoridades de tránsito y alcaldes para que se sigan dando resultados. Desde luego, tenemos que seguir reforzando la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y sobre todo en los lugares comerciales”, señaló el mandatario.