Video | Ojo, así están robando teléfonos celulares en la carrera 15 de Bucaramanga

Nuevamente, cámaras de seguridad captaron cómo los delincuentes acechan a los bumangueses para despojarlos de sus pertenencias. El hurto de celulares se ha convertido en el delito que más afecta a esta comunidad santandereana, pese a las acciones que emplean las autoridades para combatir a los ladrones.

El hecho más reciente se registró en el barrio Gaitán, en Bucaramanga. De acuerdo con la grabación, un joven que caminaba sobre un andén de la carrera 15 con calle 17 e iba hablando por celular, fue interceptado por un ladrón que se movilizaba en motocicleta.

Al parecer, el motorizado ya habría observado al joven y el tipo de celular que tenía, ante esto decide subirse al andén y conducir en contravía. Cuando el transeúnte termina la llama e intentaba guardar el teléfono, el delincuente le pasó por el lado, estiró un brazo y le quitó el aparato.

En seguida, el bandido emprendió la huida (también en contravía) y, a su vez, la víctima comenzó a perseguirlo; sin embargo, no logró alcanzarlo.

Esta situación que, al parecer, se ha convertido en una constante en la Ciudad Bonita, ha divido la opinión de los ciudadanos pues, por una parte, están quienes aseguran que el joven dio “papaya”.

“Le faltó malicia, mirar hacia atrás, estar pendiente. La gente sabe de la inseguridad y hablan por celular en la calle como si estuvieran en la casa de ellos. Sí somos dueños de nuestros celulares y demás, pero debemos no dar papaya, hay que estar más en la juega”, dijo un bumangués.

En el otro bando están quienes sostienen que la inseguridad no se debe justificar con dar papaya, pues es un tema realmente preocupante que debe ser atacado por las autoridades.

“No es dar papaya, eso es justificar el acto. O sea, no puedo utilizar en la calle un bien que se adquiere para cubrir una necesidad. Esto no puede pasar más, la inseguridad está desbordada”, aseguró un ciudadano en redes sociales.

Durante este año se ha incrementado el hurto a personas en 18 % en el área metropolitana de Bucaramanga, según datos del Observatorio del Delito.

Entre tanto, autoridades policiales de la capital santandereana sostienen que los diferentes planes operativos desplegados en parques, vías, escenarios deportivos y demás escenarios públicos de la ciudad han permitido obtener resultados positivos frente al delito.

En ese sentido, han incrementado las acciones investigativas y operativas desarrolladas por la Policía, de la mano con la Fiscalía, que han permitido también aumentar las capturas. Según las cifras de la Policía, diariamente se están capturando a ocho personas involucradas en el robo de celulares en Bucaramanga.

Cabe recordar que hace un mes, la Policía de Bucaramanga anunció la desarticulación de la banda conocida como “los motoladrones”, un grupo de delincuentes que se dedicaban a realizar hurtos en gavilla contra la población civil en Santander.

Estos delincuentes han atemorizado a la ciudadanía en general, tras haber atacado en varias oportunidades y quedar registrados en cámaras de seguridad. En el operativo fueron capturadas seis personas, entre ellas cinco de nacionalidad venezolana, en que tendrían orden judicial por hurto calificado y agravado.