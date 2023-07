A la cárcel hombre señalado de lanzarle thiner a su pareja y prenderle fuego en Palmira, Valle

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Wilson Ortiz Ramírez por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

De acuerdo con los elementos recopilados, el 2 de julio del año en curso, el procesado le habría lanzado thiner a su pareja sentimental cuando se encontraba en el baño y luego le habría prendido fuego a la cortina. El ataque se registró en el barrio San Pedro de Palmira (Valle del Cauca).

“La víctima de 60 años de edad escapó del señalado agresor y buscó atención médica. Por la gravedad de las heridas fue trasladada a un centro asistencial donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado en rostro y cuerpo”, indicó la Fiscalía.

Al respecto, la directora de la Seccional Cali, Sandra Eugenia González Mina, dijo: “este presunto actor criminal fue capturado en flagrancia; esta persona habría discutido con su pareja porque ella ya no quería continuar haciendo vida marital con él”, dijo.

Agregó: “esta mujer de conformidad con los elementos materiales probatorios recaudados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), vendría padeciendo con el presunto actor criminal, una violencia sistemática durante cinco años. Por ello, la Fiscalía General de la Nación, le imputó el delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa”, confirmó.

En el centro asistencial donde la mujer fue atendida le diagnosticaron quemaduras de segundo grado en rostro y cuerpo. - Foto: Getty Images

Por estos hechos, Ortiz Ramírez recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De otro lado, hay indignación en Barrancabermeja, pues un verdadero caso de falta de contundencia en la justicia podría presentarse en donde se registró un aberrante caso de feminicidio. El problema es que el perpetrador del crimen, quien ha tenido actitudes reiterativas en contra de varias mujeres, podría quedar libre por demoras en el trámite.

El feminicidio ocurrió el 20 de marzo de 2022 y la audiencia está programada para el próximo 25 de julio, a partir de las 8:30 a.m. El problema es que ya se habrían cumplido los 120 días que permite la ley para la solicitud del vencimiento de términos por parte de la defensa del presunto criminal.

El llamado y la denuncia la hizo la concejal de Barrancabermeja, Diana Jiménez, quien ha seguido este y otros casos de feminicidio en la ciudad desde hace tiempo. Según le dijo la cabildante local a SEMANA, le pide al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barrancabermeja, que lleva el caso, que adelante la audiencia y se evite el escenario de que el presunto feminicida pueda quedar libre.

La Fiscalía reconstruyó paso a paso el brutal crimen. Desde el momento en el que Johana Paola Chávez es obligada a ir a su casa en la madrugada y la barbarie ocurrida ahí. - Foto: Fiscalía-semana

“La solicitud realmente es al Juzgado Quinto Penal de Barrancabermeja para que por favor adelante esa audiencia, porque si la sigue manteniendo para el 25 de julio el abogado defensor le va a pedir libertad a Róbinson Lánderson Naranjo”, aseguró la concejal.

La concejal se enteró de que se podría presentar el vencimiento de términos porque solicitó la información del caso a través de un derecho de petición la información a la Fiscalía seccional del municipio y allí le fue aclarado por parte del ente judicial.

SEMANA conoció el documento en donde se reconoce por parte del fiscal delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja, David Fernando Espinosa Monsalve, que eso podría suceder.

“Frente al particular, es menester resaltar que por parte de la Fiscalía se han realizado las gestiones correspondientes para evitar la libertad por vencimiento de términos. No obstante, en el desarrollo de la actuación penal no solo está involucrada la Fiscalía, sino también, la Defensoría del Pueblo o defensores contractuales, los establecimiento (sic) carcelarios y principalmente los juzgados; que en últimas definen las fechas en las que se desarrollan las audiencias”, aseguró el fiscal delegado.

Robinson Naranjo Gutiérrez, carnicero de profesión, en un ataque de celos raptó a su novia, la desmembró en 14 partes y se quedó con los genitales, cumpliendo con una barbarie que había anunciado a los cuatro vientos. - Foto: Fiscalía-semana

Una de las grandes alertas es que se trata de una persona que podría ser peligrosa para la sociedad y para las mujeres de la ciudad y del país, además de que quede impune el caso de Johana Paola Chávez, quien supuestamente fue desmembrada por Naranjo Gutiérrez.

Las pruebas en su contra son contundentes, sin embargo, la concejal alerta que podría escaparse si llega a quedar libre. “No puede ser posible que después de haberlo tenido retenido por más de seis meses esa persona se vaya a escapar de la justicia”, afirmó la concejal Jiménez.