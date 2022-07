A líder indígena del cabildo de Univalle en Cali lo intimidaron con arma de fuego por ser “petrista”

El gobernador indígena del cabildo de la Universidad del Valle, con sede en Cali, Luis Alberto Ussa, denunció este miércoles que hombres armados llegaron hasta su casa para intimidarlo por su trabajo de liderazgo político a favor del electo presidente Gustavo Petro y Francia Márquez.

De acuerdo con la versión de Ussa, los hechos ocurrieron al salir de una reunión en el sur de la ciudad. “Iba saliendo de la casa, llegaron dos tipos me señalaron con una pistola y me dijeron que me estaban esperando y además que estaban haciendo limpieza a los que se hacían llamar líderes petristas”.

No es la primera vez que líderes de la Universidad del Valle denuncian amenazas e intimidaciones por su trabajo político y social al interior de ese recinto educativo. “Todos tenemos derecho a pensar diferente y eso debe ser respetado, pido a las autoridades que me ayuden con mi caso, realmente es preocupante”, añadió Ussa.

Muerte de excombatiente en Caquetá

Luego de conocerse este miércoles el asesinato de tres personas al interior de un vehículo en zona rural del municipio La Montañita, Caquetá, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que una de las víctimas era firmante del Acuerdo de Paz, es decir, excombatiente de las Farc.

Se trata de Maicol Andrés Lozano Rojas, quien fue atacado por hombres armados cuando se encontraba con dos personas más. En esa zona del país operan las estructuras delictivas Miller Perdomo, Comandos de la Frontera y bandas delincuenciales locales.

Las víctimas se movilizaban a bordo de una camioneta, por la vía que conduce desde el sector de El Triunfo hacia la Y Líbano-La Unión Peneya, cuando fueron interceptadas por hombres armados que dispararon indiscriminadamente en su contra, según versiones preliminares.

“Se trata de tres personas halladas sin vida al interior de un vehículo, y se espera realizar los actos urgentes para la confirmación de las identidades de los cuerpos”, señaló el coronel Javier Castro, comandante de la Policía Caquetá.

El hecho dejó a un cuarto hombre herido, esta persona sería el conductor de la camioneta, quien se encuentra en un centro asistencial bajo pronóstico reservado. De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas fatales fue hallada en el puesto del copiloto, mientras que las otras dos en la parte trasera del vehículo, todas presentaban múltiples impactos de bala.

Entre tanto, la camioneta quedó sobre un potrero, a una orilla de la vía, y encendida, según se observa en imágenes compartidas en redes sociales.

Las autoridades están adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer este nuevo hecho de violencia que afecta la seguridad de esta zona del departamento del Caquetá, donde en menos de una semana se han registrado cuatro hechos violentos, cuyos responsables serían grupos guerrilleros.

Según datos oficiales, esta tragedia en el sur del país se ha registrado como una nueva masacre, la número 52 en lo corrido del año 2022, según ha indicado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana AT 011-2022, para los municipios de Cartagena del Chairá, El Paujil, La Montañita y Solano en Caquetá, en ella señala el doble riesgo diferencial en que se encuentran las personas en proceso de reincorporación y sus familias, ubicadas de manera dispersa en la zona sur de la inspección de la Unión Peneya (La Montañita), por el ingreso de grupos residuales, pues en su lógica estas estructuras criminales tienen un interés de expansión y consolidación territorial”, informó Indepaz.