A tres meses del terremoto, Alejandro Eder envía sentido mensaje sobre la situación que vive Cali: “Recordarle a la ciudadanía”

En la mañana del lunes 10 de agosto, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió varias zonas de Colombia, dejando a miles de damnificados y diferentes regiones con afectaciones. Entre las ciudades perjudicadas está Cali la cual registró perdidas materiales y humanas.

Procuraduría requirió a la Alcaldía de Cali garantizar atención integral a damnificados por el sismo que aún no reciben ayudas

Tres meses después del movimiento telúrico, Alejandro Eder, alcalde de la capital del Valle del Cauca, dio a conocer cómo ha avanzado el territorio en este tiempo y cuál es el paso a seguir para continuar las labores de atención de esta emergencia.

“Seguimos avanzando en este proceso. Recordarle a la ciudadanía, esto es una maratón que va a durar cuatro años y estamos en los primeros tres meses”, recalcó Eder.

Asimismo, el mandatario afirmó que ya se han realizado los primeros dos desembolsos, de un total de tres, del dinero destinado a la ayuda humanitaria. De acuerdo con el funcionario, el tercero de estos pagos debe estar llegando entre el 13 y el 16 de noviembre de este 2026.

Por otro lado, se confirmó que en Cali, 20 edificios ya fueron o están en proceso de ser demolidos. Además, 80 estructuras ya cuentan con la aprobación para ser derrumbadas.

El alcalde también resaltó que desde la Alcaldía se está poniendo el foco en resolver el tema de vivienda para todas las personas afectadas en este aspecto, que se estima que son alrededor de 700 familias caleñas.

“Ya entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía hemos identificado y hemos encontrado soluciones para alrededor de 400 familias. Ya estamos en el proceso para poder surtir esas viviendas lo antes posible”, mencionó.

Edificio colapsado en Cali tras el terremoto del lunes 10 de agosto. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Eder recordó que este proceso es demorado y es que, según el mandatario, el proceso de permisos para una construcción puede tomar de 18 a 24 meses. En estas labores también se avanza en la atención de estructuras como colegios, de los cuales 20 ya fueron aprobados para ser intervenidos.

“Ya entregamos 350 bonos para compra de vivienda: 150 del Fondo Milagro, por $157 millones cada uno, y 200 del Fondo Cali Somos Todos, por $50 millones cada uno. También avanzamos en la estructuración de nuevos proyectos habitacionales en diferentes puntos de la ciudad”, señaló el mandatario.

Por otro lado, se mencionó que Cali ya cuenta con una alianza con el Programa Mundial de Alimentos, iniciativa que destinó un millón de dólares a la ciudad. “Con esto vamos a tener unas tarjetas para que 20.750 familias puedan ir al mercado para comprar comida”.

Abelardo De La Espriella visitó uno de los 82 edificios que serán demolidos en Cali por el terremoto

Además de estas medidas, se suma el próximo partido de la Selección Colombia, que se llevará a cabo en Cali y cuya boletería, de acuerdo con lo mencionado por Eder, se destinaría a seguir atendiendo los daños dejados por el terremoto.

“Agradecerle a Ramón Jesurún, a todo el equipo de la Federación Colombiana de Fútbol y a la Selección Colombiana por este acto generoso”, cerró diciendo el mandatario.