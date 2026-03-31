Agenda para Martes Santo en la ciudad de Cali: una jornada llena de cultura

La Semana Santa es una de las épocas más esperadas para millones de creyentes en todo el mundo, en la que se recuerda la muerte y resurrección de Cristo. Aunque naturalmente es una celebración religiosa, también es una oportunidad para descansar de la rutina diaria, que puede resultar agobiante.

Semana Santa Cali 2026: agenda de eventos, rutas y celebraciones

En la ciudad de Cali se ha preparado una agenda para este Martes Santo, la cual está llena de cultura y puede resultar atractiva para quienes están buscando plan en la ‘Sucursal del Cielo’.

Es importante tener en cuenta que en Cali, este martes 31 de marzo, los vehículos terminados en placa 3 y 4 tendrán restricción para movilizarse en el horario de 6 de la mañana a 7 de la noche.

El Martes Santo se puede visitar el monumento Cristo Rey. Foto: Alcaldía de Cali

Planes en Cali para el Martes Santo

Un plan que de ninguna manera se puede pasar por alto en estas fechas es la visita a los cerros tutelares, entre los que se encuentran “Tres Cruces” y la “Virgen de Yanaconas”, los cuales estarán abiertos al público en un horario de 5 de la mañana a 1 de la tarde.

También se puede visitar el famoso monumento Cristo Rey entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Además, la Alcaldía de Cali precisó que en los tramos 2 y 3 del denominado “Proyecto Integral Cristo Rey” se podrán disfrutar de 6 de la mañana a 6 de la tarde; allí los visitantes pueden caminar por los senderos y avistar aves y fauna silvestre.

En el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, en el marco del Segundo Festival de Música Clásica de Cali, y llegando a su octavo día, se presentarán a partir de las 7 de la noche el Grupo Añuritay, el Coro Spinto y la Banda Departamental, siendo este un evento imperdible para los apasionados de la música clásica.

Planes en Cali para Semana Santa. Foto: Alcaldía de Cali

Aunque los planes religiosos abundan, es importante no dejarlos de lado. Las personas podrán asistir a las eucaristías que en las parroquias se estarán celebrando.

¿Qué hacer en Semana Santa cerca de Cali? Cinco planes imperdibles para disfrutar en estas fechas

La capital del departamento del Valle del Cauca posee iglesias con una belleza arquitectónica deslumbrante que siempre serán una opción de visita en Cali. Entre las iglesias que se pueden visitar están: La Ermita, la Capilla de San Antonio, la Catedral Metropolitana de Cali y la Iglesia de San Francisco, solo por mencionar algunas.

Otro plan que se podría realizar es visitar algunos de los museos que se encuentran en Cali, como el Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced, el Museo del Oro Calima y el Museo La Tertulia.