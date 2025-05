El pequeño fue liberado en zona rural de Jamundí, sur del Valle del Cauca, luego de ser entregado a una comisión humanitaria. Sin embargo, con el paso de las horas, un tío de Lyan dijo en una entrevista que el menor había sido puesto en libertad, no por voluntad de los criminales, sino por un pago que hizo su familia.

“Nosotros, al ver la poca eficiencia de la autoridad y con toda la zozobra de que le pudiera pasar algo, pagamos el rescate. El valor me lo reservo por seguridad del niño y de nosotros, pero nos vimos en la obligación de pagar un rescate (…). En este momento nos dejaron endeudados (…) Muchas personas del Estado nos decían que había que negociar con ellos y eso fue lo que hicimos, porque no nos ofrecieron más soluciones que esa. Sentimos un total abandono del Gobierno de Gustavo Petro”, dijo Sebastián Bonilla, tío del menor, en entrevista con La FM de RCN Radio.

De acuerdo con la mandataria municipal, hasta la noche de este miércoles no le habían manifestado a ella, desde la familia de Lyan, o la Defensoría del Pueblo, que por su liberación se hubiera pagado.

No obstante, rechazó cualquier forma de extorsión: “No podemos permitir que las liberaciones se den mediante una transacción monetaria. Esto no puede convertirse en un incentivo para nuevos secuestros. La vida de nuestros niños debe estar protegida por el Estado y por la sociedad en su conjunto (…) Respeto profundamente a la familia por la decisión que tomaron. El dolor los llevó a eso y nadie puede juzgarlos, pero debemos decir con claridad que esto no puede pasar”.