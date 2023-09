Asesinaron en Jamundí a reconocida deportista y entrenadora de fútbol: la mujer quedó en medio del fuego cruzado

A este mensaje añadió: ”recuerdo cuando me hacías reír con tus cuentos, hasta te hice un video, siempre te enredabas y yo te ayudaba con ello, hasta que me decías ‘Ay chiqui tan cansona’. Ahora quién me va a gritar en la calle ‘Hola bebé', con esa voz chillona. Parce, la muerte se está adueñando de los jóvenes. Disfruten ahora, gocen, aprovechen a sus familias. Ella lo hizo hasta su último momento. Amaba a Santi (su hermanito) tanto como si fuera de ella. Le dejas tu gran legado en el deporte a cada uno de los corazones que te queríamos, y en este pequeño pueblo vas a dejar un vacío enorme en las personas que te admirábamos y te queríamos demasiado. Te quedé debiendo la salida, ojalá cuando me toque a mí nos encontremos de nuevo. Fuerza a la Familia Zúñiga Solarte”, expresó Durán.