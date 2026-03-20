El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer por medio de un informe cómo estará el clima para la ciudad de Cali en este viernes, 20 de marzo. De acuerdo con la entidad, hay predominio de tiempo seco y temperaturas elevadas que podrían intensificar la sensación de calor en la ciudad.

“Se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco”, indicó la entidad.

Al mismo tiempo, señaló que no esperan lluvias durante la jornada de hoy y que la temperatura máxima sea de 31 grados centígrados, sumado a la humedad, lo que hará que haya bastante calor.

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“Se espera cielo entre parcial a ligeramente cubierto y predominio de condiciones secas”, agregó el Ideam.

Es necesario que las personas que se encuentren en Cali puedan estar bien hidratadas con el fin de evitar descompensaciones por las fuertes temperaturas. Se espera que un viernes sin lluvias, con nubosidad variada y altas temperaturas.