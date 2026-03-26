Así estará el clima en Cali para este jueves, 26 de marzo

Para este jueves, 26 de marzo, la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá una variación en el clima; así lo dio a conocer el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). No descartan lluvias al finalizar el día.

“Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con precipitaciones de variada intensidad en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C)”, explicó la entidad.

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Asimismo, indicaron que en la región pacífica hay una inestabilidad climática, donde se encuentra Valle del Cauca. “Se prevé cielo mayormente nublado a cubierto con lluvias moderadas a fuertes, especialmente en la tarde y la noche”, agregó el Ideam.

De igual manera, precisaron que “se han dado condiciones nubladas y precipitaciones de variada intensidad sobre sectores dispersos de la región Andina y del Pacífico”.