Regiones

Así estará el clima en Cali para este jueves, 26 de marzo

Las autoridades monitorean las condiciones atmosféricas de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 7:15 a. m.
Cali, Valle del Cauca.
Cali, Valle del Cauca. Foto: El país

Para este jueves, 26 de marzo, la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá una variación en el clima; así lo dio a conocer el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). No descartan lluvias al finalizar el día.

“Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con precipitaciones de variada intensidad en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C)”, explicó la entidad.

Pico y placa en Cali para este jueves 26 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Asimismo, indicaron que en la región pacífica hay una inestabilidad climática, donde se encuentra Valle del Cauca. “Se prevé cielo mayormente nublado a cubierto con lluvias moderadas a fuertes, especialmente en la tarde y la noche”, agregó el Ideam.

De igual manera, precisaron que “se han dado condiciones nubladas y precipitaciones de variada intensidad sobre sectores dispersos de la región Andina y del Pacífico”.

Vehículos

¿Cambios de pico y placa en Cali, Medellín y Bogotá por Semana Santa 2026? Pronunciamientos oficiales de movilidad

Vehículos

Pico y placa en Cali para este jueves 26 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Cali

Semana Santa Cali 2026: agenda de eventos, rutas y celebraciones

Cali

Clima en Cali para este miércoles, 25 de marzo: esto dice el Ideam

Cali

La gigantesca hacienda que las disidencias quieren tomarse a la fuerza y con supuestas movilizaciones sociales en Jamundí

Cali

Panel ‘Cali, ¿y su cultura qué?’ reunirá voces del sector cultural para reflexionar sobre la ciudad

Cali

¿Qué pasó con las fuentes de Cali? El triste rastro del abandono en los íconos de la ciudad

Turismo

Escapadas cortas en Cali: cinco humedales que todo amante de la naturaleza debería conocer este 2026

Vehículos

Pico y placa en Cali para este miércoles 25 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Cali

Univalle revela las causas que ocasionaron la muerte de un estudiante en la sede de Meléndez, sur de Cali