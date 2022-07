Así funcionará el pico y placa en Cali el viernes 15 de julio

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad de Cali, las autoridades mantienen la medida del pico y placa para los vehículos de acuerdo con su último dígito, según lo establece el Decreto 0020 de 2022.

Según la medida, la restricción de movilidad aplica en dos horarios diariamente: 6:00 a. m., a 10:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. El pico y placa en la capital vallecaucana cuenta con rotación cada seis meses; sin embargo, el presente decreto se mantendrá hasta el próximo 29 de julio de 2022, según informó el secretario de Movilidad, William Vallejo.

“La decisión que se ha tomado por el momento es de prorrogar la condición existente, es decir, no habrá rotación de pico y placa. La medida se aplaza por 30 días hasta el 29 de julio; por tanto, continuaremos bajo las mismas condiciones de asignaciones de días de dígitos de placa y horarios”, precisó Vallejo.

El titular de esta dependencia también dijo que se encuentran en un proceso de revisión de la medida de pico y placa. “Los niveles de congestión de la ciudad han venido incrementándose ante el aumento del parque automotor privado. Hay una presencia considerable de distintos frentes de obra en la ciudad, lo cual está afectando la movilidad; estamos realizando unas evaluaciones a través de modelos de tránsito para poder tomar decisiones más aterrizadas al respecto, las cuales durante este mes estaremos comunicando y cumpliendo con todos los requisitos que deben tener la expedición de este tipo de actos administrativos”, concluyó William Vallejo.

De esa forma, el pico y placa en Cali sigue establecido de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

En ese sentido, para este viernes 15 de julio la restricción rige para las placas de vehículos que terminen en 5 y 6.

⚠️#ATENCIÓN⚠️



A partir de hoy 24 de enero regirá la medida de Pico y Placa para vehículos particulares en la ciudad.🚗



Ten en cuenta su rotación si necesitas movilizarte y comparte esta información con tus contactos.👇#TeQueremosCali💙❤️💚@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/Qdaq9I1RRT — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) January 24, 2022

Vale precisar que la medida no se extiende a vehículos de servicio público individual tipo taxi, motocicletas o vehículos híbridos.

Según el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, si algún propietario de carro particular quiere quedar exento de la medida puede pagar el denominado cobro por congestión.

Costos de la tasa por congestión 2022 en Cali

Por once meses (febrero-diciembre): 1.842.000 pesos.

Seis meses: 977.000 pesos.

Mes a mes: 162.000 pesos.

Según el decreto, para este año los precios de esta tasa por congestión, que está establecida desde el año 2016, ya tienen aplicado un descuento del 40 % para que los conductores puedan acceder a ella.

El alcalde Jorge Iván Ospina señaló que el principal objetivo del pico y placa es sacar de circulación a un número importante de vehículos para mejorar el tránsito por las calles de Cali y reducir así la contaminación generada a partir de los gases que emiten los automotores.

Soat en Cali: ciudadanos denuncian inconvenientes para adquirir el seguro

Adquirir el Soat por estos días en Cali es todo un calvario para los motociclistas. Decenas de personas han denunciado problemas para adquirir el seguro obligatorio de manera virtual y señalan que las filas para comprarlo en las oficinas físicas son larguísimas.

“Intenté por internet y no se pudo, fui a la oficina y me dicen que tocar estarse todo el día, prácticamente desde la madrugada porque las filas son extensas”, asegura una motociclista.

A las eternas esperas para adquirir el Soat se suman las estafas de las cuales varios motociclistas denuncian haber sido víctimas. Ha trascendido que ante los inconvenientes para comprar el seguro, algunos ciudadanos han caído en estafas que se realizan vía WhatsApp en chats en los que supuestamente adquieren el documento.

“Mi Soat me salía más barato en esas plataformas por una oferta que había en internet, pero vine a la oficina para ver si era válido mi Soat y me dicen que esto no es válido y se trata de un fraude cibernético”, señaló un motociclista.

El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, dijo que las trabas de las aseguradoras para vender el Soat podrían estar relacionadas a supuestos fraudes que han sufrido recientemente y a “inconvenientes en el mal uso del documento en términos de reclamaciones y atenciones en accidentes”.

Motociclistas a los que se les venció el Soat o se les va a expirar temen ser multados en las vías de la ciudad ya que tener ese seguro al día es de carácter obligatorio.

“Hay que hacer cumplir la norma. La invitación a quienes expiden este documento que lo hagan y le brinden a las personas la vigencia. Este insumo es vital para poder circular”, recomendó Candelo.

Ser sorprendido con el Soat vencido acarrea el pago de una multa de un salario mínimo, es decir, un millón de pesos. El precio de este seguro para motocicletas oscila entre los $414.800 y los $627.000 (el valor depende del cilindraje del vehículo).

Entre tanto, Fasecolda, agremiación a la que están afiliadas las aseguradoras, explica que las empresas no pueden limitar la venta de los seguros.

“Fasecolda no tiene injerencia ni conocimiento sobre temáticas de comercialización de este tipo de seguros, pero lo que sí resulta claro es que la ley obliga a las aseguradoras a expedir este tipo de pólizas en todo el territorio nacional”, dijo Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente jurídico de la agremiación.

En Cali circulan aproximadamente 300.000 motocicletas y en lo corrido de este año se han registrado cerca de 2.500 accidentes que involucran a este tipo de vehículos.