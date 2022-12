Así será el pico y placa en Cali durante el 15 de diciembre

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad de Cali, autoridades de la capital del Valle mantienen la medida del pico y placa para los vehículos, según su último dígito.

De acuerdo con la medida, la restricción de movilidad aplica en un solo horario diariamente, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Cabe destacar que el actual decreto va hasta el 31 de diciembre y establece el pico y placa de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

En ese sentido, para este jueves 15 de diciembre la restricción rige para los vehículos con placas que terminan en 1 y 2.

Recuerda que la medida de Pico y Placa cambió a partir del 1 de agosto.



Además de la rotación de números, también se extendió su horario de 6 a.m. a 8 p.m.#TeQueremosCali💙❤️💚@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina @WMVallejo pic.twitter.com/ktXvlFjXiF — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 8, 2022

Esta directriz opera por 14 horas continuas desde hace cuatro meses. El cambio fue anunciado por el secretario de Movilidad, William Vallejo, quien dijo que la decisión se tomó después de desarrollar una serie de análisis.

Los vehículos que están exentos son los tipos taxi, híbridos y motocicletas. La medida tampoco aplica los sábados, domingos y festivos, o cuando así lo determinen las autoridades competentes.

“Adicional a esto, todos aquellos vehículos que, por algunas funciones operativas o por algunas necesidades que tiene la Administración, en todas sus distintas dependencias, cuentan con unas exenciones para poder cumplir con esas tareas. Estos vehículos están amparados bajo un decreto donde se especifican todas las condiciones para acceder a esa exención y también se incluye a las personas con movilidad reducida”, dijo William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Asimismo, los conductores que no cumplan la medida del pico y placa deberán pagar una multa cercana a los 500.000 pesos. A este valor se le suman los costos que acarrea la inmovilización del vehículo. Los conductores que deseen movilizarse por la ciudad, aunque tengan pico y placa, pueden pagar la tasa por congestión, cuyo valor mensual aproximado es de 167.420 pesos.

Ladrón en moto le arrebató el celular al pasajero de un carro

Un descuido le bastó a un ladrón que se movilizaba en motocicleta para arrebatarle de las manos el celular a un hombre que viajaba como copiloto en un carro que estaba detenido en una esquina aguardando continuar su recorrido.

El hurto habría ocurrido en la calle 13 con carrera 39, sur de Cali, y quedó registrado en video por una cámara instalada dentro del vehículo.

Dicho video muestra a la víctima del robo utilizando su celular al tiempo que el vidrio de la puerta del carro está abajo. Durante varios segundos, el hombre mira su teléfono con tranquilidad y no sospecha que en cualquier momento puede acercarse un ladrón.

En la escena aparece después un sujeto a bordo de una motocicleta roja, quien se percata de que con solo estirar su mano podría quitarle el celular al pasajero y así lo hace.

Sin mediar palabra ni amedrentar con ningún tipo de arma a la víctima, se abalanza sobre el celular y lo toma. El copiloto del vehículo, completamente sorprendido por la llegada intempestiva del ladrón, suelta el teléfono.

QUE IMPOTENCIA: DELINCUENTE HACE RAPONAZO EN CALI❗



En la tarde de hoy, al sur de Cali, sobre la Calle 13 con carrera 39 esquina, un ciudadano fue víctima de un delincuente que en menos de 5 segundos le arrebató el celular. 🆗 pic.twitter.com/oMtAHkIeuN — Cali OK Noticias (@calioknoticias) December 13, 2022

No pasaron más de tres segundos entre el momento en que el delincuente toma el celular y emprende la huida sin que la víctima no pueda hacer algo más que lamentarse. Al final del video se escucha al conductor ayudándolo a anotar el número de placa de la motocicleta para que ponga la denuncia.

Los robos de celulares en Cali están disparados. En lo corrido de este año, según el Observatorio de Seguridad, han sido denunciados 14.066 hurtos de estos equipos, 29 % que los registrados en 2021.

En redes sociales algunos ciudadanos consideraron que la víctima “dio mucha papaya”, es decir, que no tuvo precaución y facilitó el hurto. “No debemos dar esos papayazos: ventana arriba y no ir chateando en semáforos, hay que cuidarnos porque nadie más lo hará” y “Todos los días vemos los mismos videos y la gente sigue en la calle con el celular en la mano, con vidrios abajo… no deberíamos mantener con ese pánico, pero es lo que vivimos a diario”, dijeron un par de internautas.

Otros, sin embargo, apuntaron que está mal intentar justificar el robo aduciendo que el pasajero no tuvo precauciones. Estos fueron algunos de los comentarios en ese sentido: “Mucha gente escribiendo que “dio papaya”, que triste eso, no deberían normalizar la delincuencia. Es por eso que Cali va de mal en peor. Con los impuestos que se pagan debería uno estar tranquilo y poder hacer uso de sus derechos” y “Todo el mundo culpando a la víctima. Un día más en Cali”.