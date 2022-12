Atentos: Cortes de luz en Cali para este sábado 24 de diciembre

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este sábado 24 de diciembre estará realizando algunas reparaciones para mejorar el funcionamiento de las redes de energía de la ciudad.

Se suspenderá el servicio de energía en el circuito Siloé, sector Mortiñal; asimismo, en el circuito kilómetro 18, sector Los Cipreces vía a Felidia; los trabajos de optimización del servicio también se realizarán circuito Meléndez, sector La Cascada; también se suspenderá en la carrera 44A con calle 43 en el circuito Antonio Nariño. Y en la carrera 44 con calle 9 en la Sub Estación Sur.

Estas son las reparaciones🚧 a la red de energía⚡, hoy sábado en la ciudad.



Estamos #PorTiPorMiPorTodos pic.twitter.com/2MTKFBsx2A — EMCALI 🇨🇴 (@EMCALIoficial) December 24, 2022

Esta empresa prestadora de servicios aclaró que, durante las reparaciones, no se presentarán mayores afectaciones a la distribución del servicio de agua.

Asimismo, recordó a sus usuarios que pone a su disposición líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas de los siete días de la semana. Desde un teléfono fijo se puede marcar al 177 o desde un teléfono fijo de otros operadores los usuarios se pueden comunicar con la empresa de servicios al 6025240177.

En la opción 1, para obtener información acerca de su factura; en la 2, servicios de telecomunicaciones; a su vez; en la 3, reporte de fallas de telecomunicaciones. En cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la opción 4. En la 5, servicios de energía; la 6, novedades en el sistema de alumbrado público y, en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes.

¿Novedades en nuestros servicios?

Comunícate al 177📞 o 6025240177☎ desde otro operador. Estamos #TrabajandoParaTi 🤝 pic.twitter.com/eYf55lI1xl — EMCALI 🇨🇴 (@EMCALIoficial) June 20, 2022

Trucos sencillos que ayudan a ahorrar energía en la casa

En Colombia, la energía eléctrica es un servicio que ha generado diversas discrepancias por el aumento del pago del recibo, pero de acuerdo con recientes declaraciones de la encargada de la cartera de Minas y Energía, Irene Vélez, desde noviembre del presente año puede que haya algunos cambios a favor de la reducción del costo total de este servicio prestado a nivel nacional.

No obstante, hasta que la propuesta no se haga realidad, el gasto de energía es una variable que debe tenerse en cuenta cada vez que se utiliza un electrodoméstico o permanece una bombilla prendida. Al ahorrar la energía, no solo hay menos pagos de dinero, sino que su vez se cuida al medio ambiente.

El Gobierno del Estado de México, por ejmplo, dice que es esencial concientizar en pro del ahorro de la energía eléctrica, teniendo en cuenta el siguiente ciclo: “al usar menos energía usamos menos combustibles que generan dicha energía; al utilizar menos combustible, disminuye la emisión de gases a la atmósfera; al haber menos gases, se contamina menos”, explican desde el país centroamericano.

Por su parte, el blog peruano Mapfre consigna que nunca es tarde para aprender a disminuir el gasto de energía eléctrica. Sin bien este servicio es importante, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) comparte que a nivel mundial, en el 2018, el consumo final de energía fue de 9,938 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), duplicándose con respecto al consumo registrado en 1973.

En ese sentido, hay cinco trucos populares que son mencionados en la mayoría de los casos para que las personas ahorren energía doméstica y, de esta forma, no solo sea más sencillo vivir con menos luz, sino que también sea más asequible pagar la factura de consumo.

1. Utilizar bombillos LED: conocedores y comercializadores de estos productos explican que un bombillo LED es una lámpara que utiliza diodos emisores de luz como fuente lumínica. Su ahorro de energía se da porque producen poco calor y no contienen mercurio.

Además, la duración de uso de estos bombillos es alta. “El número de horas concreto varía según el fabricante y la bombilla, pero en promedio suelen durar unas 50.000 horas”, según IFL Lighting.

2. Tiempo del baño: mientras que en países como Colombia es posible tomar una ducha extensa, en territorios europeos incluso se ha llegado a compartir la idea de tomar un baño en pareja para ahorrar energía.

Lo impactante de esto es que quienes se bañan con duchas eléctricas son los que más energía gastan en el hogar, así que la recomendación de los expertos es no durar más de siete minutos en la ducha.

3. Llenar la lavadora: desde que se inventó este electrodoméstico, las personas cambiaron sus prácticas cotidianas y han dejado a un lado el lavadero. Sin embargo, la lavadora es uno de los objetos que más energía consume en un hogar.