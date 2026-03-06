Cali

Cali activa operativo especial de movilidad y seguridad para la jornada electoral de este 8 de marzo

La administración distrital explicó cómo funcionará el operativo para garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 9:39 p. m.
El domingo habrá un operativo especial de movilidad
El domingo habrá un operativo especial de movilidad Foto: DANIEL JARAMILLO

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones del Congreso de Colombia en todo el país, en una jornada que se desarrollará de 8 de la mañana a 4 de la tarde en todas las urnas, para que los ciudadanos elijan a los próximos legisladores, meses antes de las elecciones presidenciales.

Ley seca en Cali: conozca los horarios y restricciones para este fin de semana electoral

Ante la situación, la Secretaría de Movilidad de Cali implementará un operativo especial el domingo, durante las elecciones del Congreso, con el fin de “garantizar una jornada electoral segura y ordenada“, según determinó la Alcaldía de Cali.

“Se contará con un importante pie de fuerza de agentes de tránsito, quienes estarán desplegados en distintos sectores de la ciudad, brindando acompañamiento y regulación del tráfico en los alrededores de los puestos de votación, así como en corredores viales estratégicos de la capital vallecaucana“, detalló la administración distrital en un comunicado publicado este viernes 6 de marzo.

Día sin carro y sin moto en Cali.
Los agentes de tránsito de Cali facilitarán el transporte de la ciudad. Foto: Suministrada a SEMANA.

Además, se realizarán controles de estacionamiento en las inmediaciones de los puestos de votación, para evitar las congestiones vehiculares y que la afluencia de personas sea más ágil. Habrá acompañamiento a los peatones, con especial atención a las personas con movilidad reducida, para que los pasos peatonales sean seguros.

Cali

En el corregimiento de Ampudia, en zona rural de Jamundí, el Ejército fue blanco de ataques con drones cargados de explosivos

Cali

Cali pone en marcha su primer piloto solar de generación distribuida y marca un hito en transición energética

Cali

Revelan el último audio que envió hermano de la candidata Claudia Cabrera antes de ser asesinado: “Ya no tenemos miedo”

Cali

Oso de anteojos y puma concolor: Avistamientos impresionantes en Cali, especies fueron captadas en cámara

Cali

Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

Cali

Clima para este viernes, 6 de marzo, en Cali: lo que dice el Ideam

Cali

“No me van a silenciar”: candidata Claudia Cabrera se pronuncia tras el asesinato de su hermano en Nariño

Finanzas

Oportunidades de empleo en Cali: vacantes abiertas en distintos sectores

Cali

Ley seca en Cali: conozca los horarios y restricciones para este fin de semana electoral

Cali

Cali entrega 16.000 becas con Amazon (AWS) para estudiar IA y fortalecer su hoja de vida: vea cómo aplicar

Los agentes de tránsito desplegados también llevarán a cabo una regulación manual de tráfico en algunos puntos estratégicos donde se suele generar tráfico para mantener una movilidad fluida.

A la vez, se brindará acompañamiento al traslado de material electoral, lo que pretende garantizar condiciones seguras en el transporte de documentos y elementos que fueron usados durante la jornada electoral.

“De igual manera, se contará con presencia operativa en puntos estratégicos como el sector de Cosmocentro, donde se realizará la recepción de los escrutinios; también en los corredores de la calle 5 y las carreras 50 y 56, sobre la avenida Roosevelt. En estos sitios se hará regulación manual del tráfico, para facilitar la movilidad y el traslado seguro del material electoral", se lee en el informe oficial.

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática.
La jornada electoral va de 8 de la mañana a las 4 de la tarde el domingo 8 de marzo. Foto: León Darío Peláez

“El objetivo de este operativo es prevenir incidentes, garantizar la seguridad vial y facilitar el acceso de los ciudadanos a los diferentes puestos de votación en toda la ciudad. Queremos que los caleños puedan movilizarse con tranquilidad durante esta jornada democrática”, señaló Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, según el comunicado.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) habrá un monitoreo en tiempo real de la movilidad de la ciudad, “permitiendo atender de manera oportuna cualquier novedad que se presente y coordinar acciones con las diferentes autoridades”, aseguró la Alcaldía.

“Estaremos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y los distintos organismos de la Alcaldía, para dar respuesta inmediata a cualquier situación que se presente durante la jornada electoral”, agregó el secretario Moncayo.

Más de Cali

La Contraloría no solamente detectó presuntas irregularidades en la política de seguros de las aeronaves del Ejército, sino también en la adquisición de drones para tareas de inteligencia.

En el corregimiento de Ampudia, en zona rural de Jamundí, el Ejército fue blanco de ataques con drones cargados de explosivos

planta solar fotovoltaica de generación distribuida

Cali pone en marcha su primer piloto solar de generación distribuida y marca un hito en transición energética

Claudia Cabrera

Revelan el último audio que envió hermano de la candidata Claudia Cabrera antes de ser asesinado: “Ya no tenemos miedo”

x

Oso de anteojos y puma concolor: Avistamientos impresionantes en Cali, especies fueron captadas en cámara

Ejército busca atacar a los ilegales.

Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

La fuerte lluvia que cayó en Cali dispersó la marcha del Gobierno.

Clima para este viernes, 6 de marzo, en Cali: lo que dice el Ideam

Claudia Cabrera, exalcaldesa de Policarpa, Nariño

“No me van a silenciar”: candidata Claudia Cabrera se pronuncia tras el asesinato de su hermano en Nariño

Claudia Cabrera.

Disidencias asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara y exalcaldesa de Policarpa, Nariño

Habrá Ley Seca durante las elecciones regionales.

Ley seca en Cali: conozca los horarios y restricciones para este fin de semana electoral

Noticias Destacadas