Cali activa operativo especial de movilidad y seguridad para la jornada electoral de este 8 de marzo

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones del Congreso de Colombia en todo el país, en una jornada que se desarrollará de 8 de la mañana a 4 de la tarde en todas las urnas, para que los ciudadanos elijan a los próximos legisladores, meses antes de las elecciones presidenciales.

Ley seca en Cali: conozca los horarios y restricciones para este fin de semana electoral

Ante la situación, la Secretaría de Movilidad de Cali implementará un operativo especial el domingo, durante las elecciones del Congreso, con el fin de “garantizar una jornada electoral segura y ordenada“, según determinó la Alcaldía de Cali.

“Se contará con un importante pie de fuerza de agentes de tránsito, quienes estarán desplegados en distintos sectores de la ciudad, brindando acompañamiento y regulación del tráfico en los alrededores de los puestos de votación, así como en corredores viales estratégicos de la capital vallecaucana“, detalló la administración distrital en un comunicado publicado este viernes 6 de marzo.

Los agentes de tránsito de Cali facilitarán el transporte de la ciudad. Foto: Suministrada a SEMANA.

Además, se realizarán controles de estacionamiento en las inmediaciones de los puestos de votación, para evitar las congestiones vehiculares y que la afluencia de personas sea más ágil. Habrá acompañamiento a los peatones, con especial atención a las personas con movilidad reducida, para que los pasos peatonales sean seguros.

Los agentes de tránsito desplegados también llevarán a cabo una regulación manual de tráfico en algunos puntos estratégicos donde se suele generar tráfico para mantener una movilidad fluida.

A la vez, se brindará acompañamiento al traslado de material electoral, lo que pretende garantizar condiciones seguras en el transporte de documentos y elementos que fueron usados durante la jornada electoral.

“De igual manera, se contará con presencia operativa en puntos estratégicos como el sector de Cosmocentro, donde se realizará la recepción de los escrutinios; también en los corredores de la calle 5 y las carreras 50 y 56, sobre la avenida Roosevelt. En estos sitios se hará regulación manual del tráfico, para facilitar la movilidad y el traslado seguro del material electoral", se lee en el informe oficial.

La jornada electoral va de 8 de la mañana a las 4 de la tarde el domingo 8 de marzo. Foto: León Darío Peláez

“El objetivo de este operativo es prevenir incidentes, garantizar la seguridad vial y facilitar el acceso de los ciudadanos a los diferentes puestos de votación en toda la ciudad. Queremos que los caleños puedan movilizarse con tranquilidad durante esta jornada democrática”, señaló Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, según el comunicado.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) habrá un monitoreo en tiempo real de la movilidad de la ciudad, “permitiendo atender de manera oportuna cualquier novedad que se presente y coordinar acciones con las diferentes autoridades”, aseguró la Alcaldía.

“Estaremos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y los distintos organismos de la Alcaldía, para dar respuesta inmediata a cualquier situación que se presente durante la jornada electoral”, agregó el secretario Moncayo.