Cali: así será la marcha contra el Gobierno Petro este sábado 22 de abril

Este sábado 22 de abril se realizará en Cali una nueva movilización para reprochar la administración del presidente Gustavo Petro.

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, convocó a los ciudadanos en todo el país a salir a las calles a mostrar descontento en contra de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro que en este momento tiene vía libre para iniciar ser votada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Queridos ciudadanos, los quiero invitar para que este 22 de abril vayamos a la calle para decirle a este Gobierno que no destruya, a la calle para decirle que es posible construir sobre lo construido, a la calle, porque las EPS, que tienen todavía mucho qué mejorar, son algo que debemos defender, porque Colombia merece un sistema de salud que vaya avanzando y que no empiece de ceros”, invitó.

Asimismo, la congresista manifestó que también se debe marcha en contra del resto de reformas sociales.

“A la calle, para decirle no a la nefasta reforma laboral, que no quiere generar empleo, que no permite la formalización y que solo privilegia a los sindicalistas que ya tienen empleo. A la calle, para decirle no a la reforma pensional, que quiere llevarse su pensión y la mía para pagarle a muchos, pero va a generar un problema muy grave para los jóvenes que en el futuro van a tener que responder, no solamente por las pensiones de quienes han ahorrado, sino también de todos los demás”, manifestó.

De acuerdo con los organizadores, la marcha iniciará en el Parque Panamericano, más conocido como Parque de las Banderas, al sur de Cali, a las 10:00 a.m. y terminará con un plantón en la Plazoleta Jairo Varela.

Uno de los promotores de esa movilización en Cali es el representante a la Cámara, Christian Garcés, quien hizo la invitación en sus redes.

“El orden y la libertad de Colombia depende de los ciudadanos que participen masivamente en las marchas y protestas. Este sábado 22 de abril salgamos todos a marchar por nuestros soldados y policías que están siendo maltratados, por quienes han sido asesinados. Por todos los problemas de seguridad y amenazas a la democracia que estamos padeciendo”, sostuvo.

¡Mañana sábado!

Todos a la calle en apoyo a nuestra Fuerza Pública y defensa de la democracia.

En Cali:

A las 10:00 a.m Parque de las Banderas.#ALaCalle22A#ApoyoAMiFuerzaPública22A#LibertadYOrden22A pic.twitter.com/fVwNUTSCyL — Christian Garcés (@ChriGarces) April 21, 2023

Entretanto, el exministro de Defensa Diego Molano, también respaldó la convocatoria pidiendo a los colombianos salir a marchar para exigir respeto por los soldados y policías.

“Quiero invitarlos este sábado 22 de abril, a las 10:00 de la mañana, en el parque Nacional, para que marchemos diciendo ‘¡Gracias héroes!’ y que allí podamos decirle a Colombia entera ¡Libertad y orden!, y que garanticemos adicionalmente que todo el país se sienta respaldado. Que los héroes, soldados y policías de Colombia sientan respaldo”.

Este 22 de abril la cita es en el Parque Nacional a las 10 Am para marchar por nuestros héroes.



¡Únete al #22A! pic.twitter.com/kyIgdp7hbs — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) April 19, 2023

La movilización se llevará a cabo en otras ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales y Medellín.

En la capital antioqueña, la organización que promueve el evento indicó que, tal como ocurrirá en otras ciudades del país, la marcha arrancará a las 10:00 a. m. en el sector de la Oriental con La Playa. El Ministerio Público y la Administración Distrital acompañarán la caminata.

Son tres argumentos los que motivaron a alzar la voz de rechazo en esta región: la reformas que el Ejecutivo está tramitando en el Congreso de la República, dar un respaldo a los miembros de la Fuerza Pública y expresar los múltiples cuestionamientos que se tienen al alcalde Daniel Quintero Calle.

El vocero del movimiento es Andrés Rodríguez, promotor de la fallida revocatoria contra el mandatario de Medellín y quien ahora está como precandidato a la administración, que entre tantas cosas calificó la gestión del presidente Petro y su equipo ministerial como una “tiranía” y un “desgobierno”.

“Nos vamos a encontrar en todo el país para marchar nuevamente en contra de las reformas de Gustavo Petro. Ya tumbamos la reforma política”, pero en la lista de inconformidades estarían los cambios en el sistema de salud, laboral y pensional.