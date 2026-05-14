Cali ‘Recupera’: la apuesta de la Alcaldía para modernizar impuestos, generar empleo y acelerar la transformación urbana

Santiago de Cali comenzó a dar uno de los pasos más ambiciosos de los últimos años en materia económica y administrativa. Con la aprobación en primer debate del denominado ‘Sistema Recupera’, la Alcaldía avanza en una iniciativa que busca modernizar el sistema tributario, simplificar trámites y convertir los impuestos en una herramienta de desarrollo, recuperación urbana y generación de empleo.

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El proyecto, impulsado por el alcalde Alejandro Eder, plantea una transformación estructural en la manera como la ciudad recauda, administra e invierte sus recursos. La apuesta de la administración distrital es construir un modelo más moderno, competitivo y eficiente que permita atraer inversión, fortalecer el tejido empresarial y mejorar la calidad de vida de los caleños.

Uno de los componentes más relevantes de la propuesta es el mecanismo de obras por impuestos. A través de este esquema, los contribuyentes podrán destinar hasta el 50 % del impuesto Predial o del ICA a la ejecución de proyectos priorizados por el Distrito.

Esta es una de las panorámicas del jarillón del río Cauca que cruza la ciudad desde el extremo sur hasta el norte. La mayoría del afluente pasa muy cerca de viviendas ubicadas en el oriente de la ciudad y de algunas casas de invasión que poco a poco la Alcaldía ha ido retirando. Foto: Foto: Cortesía de la Alcaldía de Cali

La medida abriría la posibilidad de acelerar obras relacionadas con recuperación vial, iluminación pública, adecuación de parques, escenarios deportivos, mejoramiento de entornos escolares, fortalecimiento de zonas verdes y acciones orientadas a mejorar la seguridad ciudadana.

Desde la administración local destacan que esta estrategia tendría un impacto directo sobre la economía caleña, ya que cada proyecto representaría generación de empleo, contratación de servicios y dinamización de distintos sectores productivos como construcción, ingeniería, logística, transporte, comercio y pequeñas empresas.

El ‘Sistema Recupera’ también busca cambiar la relación entre ciudadanía, empresarios y administración pública. Según el Distrito, la intención es que los recursos se traduzcan en resultados visibles para las comunidades, promoviendo espacios más seguros, zonas de convivencia y mejores condiciones urbanas en diferentes sectores de la ciudad.

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Otro de los puntos clave de la iniciativa es la simplificación administrativa. El proyecto contempla eliminar el cobro de estampillas en 61 trámites ciudadanos, permitiendo reducir costos y agilizar procesos relacionados con certificados, paz y salvos y solicitudes tributarias.

La propuesta además incorpora medidas para fortalecer la formalización empresarial. Entre ellas se encuentra la reducción de sanciones relacionadas con el ICA, con el propósito de facilitar que pequeños y medianos empresarios puedan ponerse al día y continuar operando dentro de la economía formal.

Uno de los ejes estructurales del proyecto será la creación de un Estatuto Tributario Unificado. El nuevo documento, compuesto por más de 500 artículos organizados en tres libros, permitirá consolidar y actualizar la normativa vigente, facilitando el cumplimiento tributario y ofreciendo mayor seguridad jurídica para contribuyentes e inversionistas.

La iniciativa fue construida mediante un proceso técnico liderado por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital y la Comisión Tributaria Distrital, espacio en el que participaron expertos en economía, desarrollo y política fiscal.

Tras superar el primer debate en la Comisión de Presupuesto, el proyecto avanzará ahora a discusión en plenaria del Concejo Distrital. Desde la Alcaldía señalan que la propuesta ha sido fortalecida con aportes de distintos sectores y concejales durante las jornadas de estudio técnico y participación ciudadana.

El director de Hacienda de Cali, Jhon Quinchua Ceballos, aseguró que el objetivo es consolidar un estatuto moderno que facilite la relación entre ciudadanía y administración tributaria, además de generar beneficios para todos los sectores de la ciudad.

Jhon Quinchua, director del Departamento Administrativo de Hacienda de Cali. Foto: Departamento de Hacienda de Cali

Por su parte, varios concejales coincidieron en que el proyecto representa una oportunidad para modernizar la ciudad, agilizar procesos administrativos y fortalecer las capacidades económicas de Cali en los próximos años.

Con el ‘Sistema Recupera’, la administración distrital busca convertir la modernización tributaria en una herramienta de crecimiento económico, recuperación urbana y generación de oportunidades. La apuesta del gobierno local es avanzar hacia una ciudad más competitiva, organizada y preparada para atraer inversión, impulsar empleo y acelerar su transformación social y económica.