La capital vallecaucana se prepara para uno de los eventos deportivos más importantes del país que conglomerará a miles de personas que se tomarán las calles para correr la Maratón de Cali 2026.

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“La ciudad vivirá dos días de competencia que integran deporte, turismo y desarrollo social, consolidándose como un destino internacional de grandes eventos“, aseguró la Alcaldía de Cali en un comunicado oficial tras la presentación del evento el miércoles 18 de marzo.

La carrera tendrá lugar el 2 y 3 de mayo de este año y, de acuerdo con los detalles del evento, mantendrá la misma ruta del 2025, atravesando los cuatro puntos cardinales de la ciudad. El recorrido iniciará en la carrera 39 con calle 9, pasarán por el norte, el oeste y el sur de Cali, atravesará la autopista Simón Bolívar y el sector del Hotel La Luna, hasta regresar al punto de partida.

El sábado 2 de mayo se llevará a cabo la carrera de los niños, que consta de una distancia de 1,6 kilómetros y una minimaratón de 4,2 kilómetros. El domingo será la maratón, donde habrá también una carrera de 15 kilómetros y la típica de 42 kilómetros.

Las categorías se dividen en 10 y cuenta con más de 500 millones de premios, con incentivos que recibirán los corredores que ganen la prueba mayor, es decir, 42K femenina y masculina élite.

Así las cosas, la corredora y el corredor que ocupen el primer lugar, se llevarán 15.000 dólares. Para el segundo puesto, habrá 7.500 dólares de premio. Y, para los corredores que lleguen en tercer lugar en la categoría élite, ganarán 5.000 dólares.

Miles de personas asistirán a las diferentes categorías que tendrá la Maratón de Cali 2026. Foto: 123RF

“La ‘Maratón de Cali 2026’, que cuenta con el sello World Athletics, se posiciona como una de las mejores de América Latina. Reunirá figuras internacionales como el japonés Yuki Kawauchi, campeón de la Maratón de Boston 2018; y el keniano Abel Kirui, quien anunció su retiro en esta competencia“, detalló la Alcaldía en su informe oficial.

Debido a que miles de personas alrededor del país y del mundo viajarán a Cali ese primer fin de semana de mayo, la administración distrital empieza desde ahora a activar rutas de acción para incentivar el turismo en la ciudad: “A través de nuestro portal visitcali.travel hemos diseñado para ellos una serie de experiencias: espacios de avistamiento de aves; lugares emblemáticos como Cristo Rey; y la experiencia de sabores y olores en la galería de Alameda", informó este miércoles María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo Distrital.

“Y para quienes quieran recorrer las calles donde nace la salsa, nos sumergiremos en el barrio Obrero. Además, tendremos a disposición el bus turístico”, agregó la funcionaria. según el comunicado distrital.