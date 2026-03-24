Clima en Cali hoy miércoles, 24 de marzo: esto dice el Ideam

Este miércoles, 24 de marzo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer en un informe cómo estará el clima en Cali, Valle del Cauca, precisando que será una jornada marcada por la variabilidad climática, con predominio de nubosidad y lluvias durante la tarde.

“Se prevé cielo parcial a mayormente nublado con lluvias moderadas en horas de la tarde”, dijo la entidad.

Las lluvias se pueden presentar en las horas de mayor calentamiento de este martes en la capital de Valle del Cauca. “En la región Pacífica se prevé cielo mayormente nublado a cubierto con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en diferentes horas de la jornada”, detalló el Ideam.

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Asimismo, señalaron que “el territorio nacional se encuentra bajo la influencia de varios sistemas de baja presión”, lo que favorece el aumento de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones, especialmente en regiones como la Andina y la Pacífica.

La temperatura máxima para Cali sería de 31 grados centígrados en medio de un día con temperatura mixta, lo que podría generar cambios bruscos en la sensación térmica a lo largo del día.

En las últimas horas, además, se han registrado lluvias en el sur del Valle del Cauca, lo que confirma la tendencia húmeda que se mantendrá durante la jornada.