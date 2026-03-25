Clima en Cali para este miércoles, 25 de marzo: esto dice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer este miércoles, 25 de marzo, cómo estará el clima para la ciudad de Cali, en Valle del Cauca. El informe precisa que habrá el predominio de nubosidad con una alta probabilidad de lluvias durante varias horas del día.

“Se prevé cielo mayormente nublado, sin descartar lloviznas en la mañana. Para la tarde y noche son probables lluvias entre ligeras y moderadas”, dijo la entidad.

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De igual manera, señalaron que la temperatura alcanzaría los 29 grados centígrados. En el suroccidente de Colombia hay una fuerte nubosidad, por lo que se pueden registrar lluvias diversas.

“En la región Pacífica se prevé cielo mayormente nublado a cubierto con lluvias moderadas a fuertes a diferentes horas”, especialmente en sectores del Valle del Cauca y zonas cercanas.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse atentos a los cambios del clima, especialmente en horas de la tarde y noche, cuando se espera mayor intensidad de las lluvias, así como posibles afectaciones en movilidad y aumento en niveles de humedad.