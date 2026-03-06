Clima para este viernes, 6 de marzo, en Cali: lo que dice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que el clima para la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Cali tendrá una jornada de nubosidad y lluvias intermitentes. Asimismo, indicó que el panorama atmosférico tendrá inestabilidad durante todo el día.

“Se estima que el cielo esté mayormente nublado con problemas de lluvias entre ligeras y moderadas, durante la jornada”, dijo la entidad. La temperatura máxima será de hasta 30 grados centígrados.

En el departamento de Valle del Cauca, según el Ideam, “se estiman condiciones de nubosidad variable y con probabilidad de lluvia de variada intensidad en sectores de las regiones Pacífica y Andina”.

Panorámica de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO

Desde el Ideam indicaron que en varias zonas del sur del país se registrarán lluvias. “Los mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de tormentas eléctricas sectorizadas, se prevén en amplios sectores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y otros departamentos del país”, señalaron.

Las autoridades se encuentran monitoreando la situación con el fin de poder prevenir cualquier situación que lamentar en el territorio nacional colombiano.