Cortes de agua en Cali para este sábado 4 de febrero

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este sábado 4 de febrero estará realizando algunas reparaciones para mejorar el funcionamiento de las redes de acueducto de la ciudad.

Se suspenderá el servicio en la carrera 44 A #11-55, en el barrio Departamental; igualmente, en el barrio Aguacatal, en la calle 25B oeste #8-47; asimismo, en el barrio Belén, en la carrera 38C #1A oeste-47. Los trabajos de optimización del servicio también se llevarán a cabo en la avenida 7 oeste #28A-15, en Vista Hermosa.

La empresa prestadora de servicios aclaró que durante las reparaciones no se presentarán mayores afectaciones a la distribución del servicio de agua.

También recordó a sus usuarios que pone a su disposición líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas de los siete días de la semana. Desde un teléfono fijo se puede marcar al 177 o desde un teléfono fijo de otros operadores los usuarios tienen la opción de comunicarse con la empresa de servicios al 6025240177.

Asimismo, la Fundación Aquae, que fomenta la protección de este recurso vital, entregó algunas recomendaciones que se pueden realizar para hacer un uso eficiente del agua.

Quizá la recomendación más común es la de cerrar la llave mientras no se esté utilizando el agua. Pese a que las entidades sanitarias insisten en la importancia de esta práctica, sigue siendo un error frecuente entre las personas.

Como precisa la entidad, una manera de cambiar esta mala costumbre es emplear un vaso con agua al momento de cepillarse los dientes y tratar que esa agua sea suficiente.

Otro truco efectivo, también asociado al uso del baño, es disminuir la cantidad de agua empleada por el inodoro con cada descarga. Para ello, existe una técnica sencilla de poner en práctica: llenar dos botellas de agua y meterlas dentro de la cisterna o, en su defecto, adquirir un reductor para cisterna.

También se aconseja evitar utilizar el inodoro como caneca de basura, debido a que puede llevar a taponamientos. Igualmente, se sugiere recoger el agua usada, por ejemplo, durante el lavado de ropa y reutilizarla como sea posible: para bajar la cisterna, por ejemplo.

Otra manera de hacer un uso eficiente del agua es procurar usar la lavadora siempre que se tenga una buena cantidad de ropa, en lugar de hacer varias lavadas con unas cuantas prendas. Asimismo, se debe escoger el programa adecuado, para mitigar el desperdicio del agua.

Alcalde de Cali advierte a sus detractores

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, sorprendió con un anuncio para sus detractores. No es un secreto que en redes sociales su gestión como mandatario de la capital del Valle ha sido criticada fuertemente; por lo que aseguró que se trata de injurias y calumnias, no solo contra él sino contra sus funcionarios públicos y organismos oficiales, lo que castigará de ahora en adelante con el recurso de la denuncia penal.

“Es algo que se considera atenta contra el buen nombre y el debido proceso. Sobre lo dicho por el señor fiscal Barbosa, estoy completamente de acuerdo, porque no se puede ir por la calle, a través de redes sociales o de vocería pública, manifestando situaciones no ciertas frente a los demás o a figuras públicas, lo que no es apropiado”, sostuvo Ospina, quien con esta declaración manifestó que algunas personas, en su intención de tener visibilidad pública, utilizan señalamientos, que de acuerdo a la Fiscalía, deben ser penalizados.

Entretanto, María del Pilar Cano Sterling, directora Jurídica de la Alcaldía de Cali, estará encargada de denunciar penalmente a quien se requiera.

“Esas conductas están tipificadas en el Código Penal como delitos o hechos punibles, por tanto, cuando se dicen cosas que no son ciertas se interponen las correspondientes denuncias ante la Fiscalía, a efecto de que se inicien las investigaciones de carácter penal”, dijo.

La funcionaria también hizo un llamado a quienes pretenden manchar el buen nombre sin tener pruebas y basados en comentarios, a que evalúen la información. “Uno no puede responder simplemente a situaciones, sin constatar o validar efectivamente lo que se dice”, mencionó.

También agregó: “el Código Penal Colombiano precisa que quien impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de 16 a 70 meses y multa de 13,33 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, recordó.

Indicó que el Distrito está atento para responder cualquier inquietud, dar la información que se requiera y aclarar las situaciones por los canales oficiales y legales como www.cali.gov.co y contactenos@cali.gov.co.