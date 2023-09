Cortes de agua y luz en Cali para este miércoles 20 de septiembre

Mientras que el servicio de energía se suspenderá por optimización de la red y se hará la actividad de instalación de cable ecológico, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en el sector La Buitrera, barrio Canta Claro.

Esta empresa prestadora de servicios aclaró que durante las reparaciones no se presentarán mayores afectaciones a la distribución del servicio de energía.

Al ahorrar la energía, no solo hay menos pagos de dinero, sino que a su vez se cuida al medioambiente. | Foto: Getty Images / artpartner-images

En Colombia, el gasto de energía es una variable que debe tenerse en cuenta cada vez que se emplea un electrodoméstico o permanece una bombilla prendida. Al ahorrar la energía, no solo hay menos pagos de dinero, sino que a su vez se cuida al medioambiente.

En ese sentido, hay cinco trucos populares que son mencionados en la mayoría de los casos para que las personas ahorren energía doméstica y, de esta forma, no solo sea más sencillo vivir con menos luz, sino que sea más asequible pagar la factura de consumo.

1. Utilizar bombillas LED: conocedores y comercializadores de estos productos explican que una bombilla LED es una lámpara que utiliza diodos emisores de luz como fuente lumínica. Su ahorro de energía se da porque producen poco calor y no contienen mercurio.

Lo impactante de esto es que quienes se bañan con duchas eléctricas son los que más energía gastan en el hogar, así que la recomendación de los expertos es no durar más de siete minutos en la ducha.

4. Desconectar los aparatos: existe el imaginario de que “desde que no esté prendido, no está gastando”, pero lo cierto es que para los conocedores del ahorro energético esto no es tan efectivo y al menos un 10 % de gasto se estaría dando con los enchufes.