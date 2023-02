Cortes de luz en Cali para el jueves 23 de febrero

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este jueves 23 de febrero estará realizando algunas reparaciones para mejorar el funcionamiento de las redes de energía de la ciudad.

Se suspenderá el servicio por modernización de la red de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en la calle 10 a la 12 entre carreras 37 a la 39 en el barrio Olímpico; también en la carrera 44A entre calles 25 a la 27, en el barrio Ciudad Modelo. Los trabajos de optimización del servicio también se llevarán a cabo en la carrera 26J a la 26M entre calles 111 a la 112, en el sector de Manuela Beltrán.

La información fue compartida por Emcali en sus canales oficiales.

La empresa prestadora de servicios aclaró que durante las reparaciones no se presentarán mayores afectaciones a la distribución del servicio de agua.

También les recordó a sus usuarios que pone a su disposición líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas de los siete días de la semana. Desde un teléfono fijo, se puede marcar al 177 y desde un teléfono fijo de otros operadores, los usuarios tienen la opción de comunicarse con la empresa de servicios al 6025240177.

Trucos sencillos que ayudan a ahorrar energía

En Colombia, el gasto de energía es una variable que debe tenerse en cuenta cada vez que se utiliza un electrodoméstico o permanece una bombilla prendida. Al ahorrar la energía, no solo hay menos pagos de dinero, sino que a su vez se cuida al medioambiente.

El blog peruano Mapfre consigna que nunca es tarde para aprender a disminuir el gasto de energía eléctrica. Sin bien este servicio es importante, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) comparte que a nivel mundial, en el 2018, el consumo final de energía fue de 9.938 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), duplicándose con respecto al consumo registrado en 1973.

En ese sentido, hay cinco trucos populares que son mencionados en la mayoría de los casos para que las personas ahorren energía doméstica y, de esta forma, no solo sea más sencillo vivir con menos luz, sino que sea más asequible pagar la factura de consumo.

1. Utilizar bombillos LED: conocedores y comercializadores de estos productos explican que un bombillo LED es una lámpara que utiliza diodos emisores de luz como fuente lumínica. Su ahorro de energía se da porque producen poco calor y no contienen mercurio.

Además, la duración de uso de estos bombillos es alta. “El número de horas concreto varía según el fabricante y la bombilla, pero en promedio suelen durar unas 50.000 horas”, según IFL Lighting.

2. Tiempo del baño: mientras que en países como Colombia es posible tomar una ducha extensa, en territorios europeos incluso se ha llegado a compartir la idea de tomar un baño en pareja para ahorrar energía.

Lo impactante de esto es que quienes se bañan con duchas eléctricas son los que más energía gastan en el hogar, así que la recomendación de los expertos es no durar más de siete minutos en la ducha.

3. Llenar la lavadora: desde que se inventó este electrodoméstico, las personas cambiaron sus prácticas cotidianas y han dejado a un lado el lavadero. Sin embargo, la lavadora es uno de los objetos que más energía consume en un hogar.

Una lavadora consume unos 255 kWh al año, según datos del IDAE (instituto público español que depende del Ministerio de Industria). Por su parte, Endesa agrega que la lavadora supone el 11,8 % del gasto de todos los electrodomésticos. Así las cosas, llenar siempre la lavadora con el máximo de ropa es lo mejor para ahorrar energía.

4. Desconectar los aparatos: existe el imaginario de que “desde que no esté prendido, no está gastando”, pero lo cierto es que para los conocedores del ahorro energético esto no es tan efectivo y al menos un 10 % de gasto se estaría dando con los enchufes.

Por lo tanto, lo más aconsejable es desconectar lo que no se utiliza en el momento o no demanda de una conexión prolongada, como la nevera o el refrigerador.

5. Etiqueta de energía: aunque es algo de suponerse, gracias a la innovación tecnológica ahora hay electrodomésticos con etiqueta de ahorro de energía y eso significa un poco más de inversión, pero mayor ahorro a futuro en cuanto al pago de la factura de energía mensual.