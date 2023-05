Criminales contactaron a esposa de ganadero secuestrado en Cali para decirle que lo asesinaron

Anderson Santos, un ganadero de 31 años de edad, oriundo de Villavicencio y radicado en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), está desaparecido desde el pasado 14 de abril.

Sobre su paradero no se sabía nada desde entonces, incluso, el día de su desaparición sostenía una reunión con Sebastián Castañeda, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), también desaparecido el mismo día, al parecer, después de sostener una reunión para cerrar un negocio con otras personas en el sector de Pance.

Dragoneante desaparecido, Sebastián Camilo Castañeda. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En diálogo con SEMANA, Loren Escobar, esposa del también empresario de propiedades y vehículos, contó que este domingo, 21 de mayo, fue contactada a través de WhatsApp por una organización que se hace llamar Los Cebolleros, la cual le habría informado que Santos y Castañeda fueron asesinados.

“Con esta nueva información que me dieron se habla de que fueron secuestrados. La organización me dice que decidió asesinarlos; me indicaron que mi esposo no tenía nada que ver con ese secuestro, solamente que estaba presente cuando solo pretendían llevarse al funcionario. Esto se habría hecho porque el Inpec no les dio respuesta para el traslado de un preso que ellos tienen en la cárcel de Jamundí, Valle”, dijo Loren a SEMANA.

Además, de manera escalofriante, según contó la esposa de Anderson, en las próximas horas le estarían entregando las coordenadas para recibir el cuerpo de su esposo.

“Me dicen que lo van a entregar en la vía Cajamarca-Calarcá, el día de hoy, martes 23 de mayo”, dijo.

Según la conversación a la que accedió SEMANA, la organización le habría escrito a Loren:

“Buenos días, tengo una información sobre su familiar Anderson ganadero. Bueno mi señora, el señor Anderson Santos no tenía nada que ver en este secuestro. Nosotros lo que deseábamos era que fuera trasladado un preso de la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, a la ciudad de Ibagué, pero como el señor coronel no quiso hacer este movimiento, se le informó que se daba un plazo de tres días para que se hiciera el traslado, como tampoco se obtuvo respuesta positiva de parte del director general del Inpec, la organización tomó la decisión de asesinar al funcionario y al señor Anderson Santos”, dice el mensaje.

Captura de chat en el que se le informa el presunto asesinato de Anderson Santos a sus familiares. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Agregaron: “para que se diera cuenta que no es un juego, nosotros no vamos a entregar el cuerpo del funcionario del Inpec, pero si estamos interesados en entregar el cuerpo del señor Anderson Santos”.

Posteriormente, Loren les preguntó: “¿qué organización? ¿con quién estoy hablando?”.

A lo que le responden: “Los Cebolleros. Si ustedes están interesados en recibir el cuerpo, nosotros lo vamos a entregar. Mi nombre no importa”, escribió la persona, al parecer en representación de la organización criminal.

Al parecer, Los Cebolleros le habrían indicado a Loren que este martes, 23 de mayo, va a ser entregado el cuerpo de su esposo, el ganadero Anderson Santos. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

De acuerdo con la mujer, inmediatamente dio a conocer esta información a la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, no ha obtenido ninguna respuesta. “Como no he tenido respuesta de las autoridades, decidí hacerlo público”, sostuvo.

Loren también aseguró que Los Cebolleros tienen injerencia en Ibagué, y que “habían enviado antes una carta manchada de sangre pidiendo el intercambio de un preso a cambio de la vida del funcionario, pero el Inpec no accedió a esta negociación y por eso la organización decidió asesinarlos”, dijo.

Cabe recordar que la carta fue enviada al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, donde le advertían que tenían secuestrado a Castañeda.

El papel fue enviado por WhatsApp con 22 líneas y habría sido escrito por un integrante de Los Cebolleros. Primero le preguntó al oficial cómo se encontraba y luego lanzó una presunta confesión: indicó que tenían retenido al guardia Sebastián Camilo Castañeda.

En medio de los garabatos, apareció una mancha roja que fue interpretada por las autoridades como sangre. Al parecer, la puso sobre la hoja para reforzar la supuesta amenaza.

En el documento no se reveló la identidad del detenido por el que abogarían para salvar a Castañeda Ochoa: “Esté a la espera de nuestra próxima llamada para darle el nombre del preso para que sea devuelto a la cárcel de Ibagué. Cuando sea puesto en la cárcel de Ibagué, nosotros, inmediatamente, libera (sic) al dragoneante del Inpec”, se lee.

Carta enviada al director del Inpec. - Foto: Cortesía: API.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que, tras la recepción de la intimidación en WhatsApp, se abrió un proceso de investigación para esclarecer la fuente.