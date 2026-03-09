¿Dónde debe ubicarse la señalización de las cámaras de fotomultas en Cali? Enruta lo revela

El uso de cámaras de fotodetección para controlar el tránsito se ha convertido en una herramienta cada vez más común en ciudades colombianas. Estas tecnologías buscan fortalecer la vigilancia en las vías y registrar infracciones que, en muchos casos, están asociadas con comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad o el incumplimiento de señales de tránsito.

En el caso de Cali, la implementación de estos dispositivos ha generado preguntas entre los conductores sobre su funcionamiento, especialmente en lo relacionado con la señalización que advierte la presencia de las cámaras. Este aspecto es clave porque la normativa colombiana establece que los sistemas de fotodetección deben estar debidamente señalizados antes de comenzar a operar.

Ante estas inquietudes, la empresa pública Enruta, encargada de varios aspectos del sistema de movilidad en la ciudad, explicó recientemente algunos puntos sobre el funcionamiento de las cámaras instaladas en las vías de la capital del Valle del Cauca. Según la entidad, los dispositivos de control electrónico cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cumplen con los requisitos del Manual de Señalización vigente, lo que incluye la presencia obligatoria de avisos informativos para los conductores.

Instalación de nuevas cámaras de fotomultas en las diferentes vías de la ciudad Foto: José Luis Guzmán. El País

De acuerdo con la gerente de Enruta, Diana Carolina Reina Cardona, ninguna cámara puede iniciar operaciones sin que previamente se haya instalado la señalización correspondiente que advierta a los conductores sobre la existencia del sistema de control en la vía. La funcionaria aseguró que estos dispositivos están diseñados no solo para detectar infracciones, sino también para contribuir a la seguridad vial y reducir la siniestralidad en los corredores donde se ubican.

Uno de los aspectos que más genera dudas entre los ciudadanos es la distancia exacta a la que debe colocarse la señalización que anuncia las cámaras. Sobre este punto, la entidad aclaró que no existe una distancia única para todos los casos, ya que la ubicación de las señales depende de las características de cada vía. Factores como la presencia de intersecciones, accesos, viviendas o incluso árboles modifican el punto en el que se instalan los avisos.

En ese sentido, es la Agencia Nacional de Seguridad Vial la que define técnicamente cuántas señales deben colocarse y en qué lugar deben ubicarse para advertir la presencia de cámaras de fotodetección. Cada punto es evaluado de manera individual, lo que significa que la señalización puede variar dependiendo del entorno urbano y las condiciones de visibilidad de la vía.

Las autoridades también recordaron que existen distintos tipos de señalización relacionados con estos sistemas tecnológicos. El manual oficial contempla avisos específicos tanto para las cámaras de fotodetección como para los sistemas de circuito cerrado de televisión, por lo que cada tipo de dispositivo tiene requisitos técnicos y operativos diferentes.

Según Enruta, las obras para instalar estos equipos en Cali comenzaron en noviembre de 2025, con trabajos de excavación, instalación de cableado y adecuación de infraestructura en varios corredores viales de la ciudad. Tras ese proceso técnico, varios dispositivos comenzaron a entrar en operación durante febrero de 2026, una vez se completó la instalación de la señalización exigida por la normativa nacional.