Con angustia, los familiares de las víctimas del naufragio que se registró la madrugada del viernes 3 de octubre, en aguas del Pacífico colombiano, le están pidiendo al gobierno de Gustavo Petro que no cese la búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas.

En una carta conocida por SEMANA, y dirigida al jefe de Estado y a la vicepresidenta Francia Márquez, se logra leer: “Nos dirigimos a ustedes con el mayor respeto y profunda preocupación”.

De igual manera, agradecieron los esfuerzos de la Dirección General Marítima (Dimar), la Guardia Costera y demás instituciones por el operativo de rescate, pero aún cinco personas siguen desaparecidas, entre ellas, dos menores de edad.

En su momento, las autoridades rescataron a 38 personas y dos cuerpos sin vida: “Exigimos que las labores de búsqueda no se detengan hasta encontrarlos. Para ello, solicitamos respetuosamente que se redoblen los esfuerzos institucionales y operativos”.

Pacífico colombiano. | Foto: Suminstrado por Prensa Acumen

Asimismo, hacen una lista de las acciones que las autoridades deberían realizar en esta zona del Pacífico colombiano:

Extender la búsqueda por el cordón de playa, a cargo de la Armada Nacional y los batallones terrestres, desde el punto aproximado donde ocurrió el naufragio hasta las costas del Chocó.

Identificar el punto exacto donde se encuentra el barco sumergido, mediante el uso de equipos de localización y buzos especializados.

Realizar inmersiones profundas en el área donde se encuentra la embarcación, para inspeccionar camarotes o compartimientos internos.

Utilizar binoculares especiales por parte del equipo de Guardacostas (hasta ahora no empleados).

Incorporar una embarcación adicional que refuerce las labores de búsqueda marítima.

Usar drones que permitan ampliar el rango de rastreo.

Ejecutar sobrevuelos con helicópteros para cubrir una mayor extensión del área de búsqueda.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Los familiares de estas personas desaparecidas le hacen una petición al Gobierno nacional en medio de la angustia y dolor que hoy los embarga.