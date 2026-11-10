Ejército arrebató a un menor de las garras de las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca y tuvo que proteger a su familia

Luego de vivir meses el infierno de la guerra, en manos de las disidencias de Iván Mordisco, un menor reclutado por ese grupo armado ilegal fue recuperado por el Ejército.

Sucedió en el desarrollo de operaciones militares en Suárez, el norte del Cauca, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, con apoyo de capacidades de movilidad aérea de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, trasladaron a un lugar seguro al menor de edad.

Según el Ejército, la subestructura Jaime Martínez era la responsable no solo del reclutamiento del menor, también de graves amenazas a su mamá y otros dos menores de edad, integrantes de su núcleo familiar.

Luego de ponerlos a los cuatro a salvo, el Ejército activó las medidas de protección para preservar su integridad y la de su entorno familiar con apoyo de las rutas institucionales de protección y restablecimiento de derechos.

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La Tercera División del Ejército, con jurisdicción en esa zona de Colombia, indicó que en 2026 ha logrado recuperar a 73 menores de edad en el suroccidente del país.

“Cada uno de estos casos evidencia una realidad que rechazamos de manera contundente y categórica”, dijo el coronel Andrés Johany Noval Páez, jefe de estado mayor y segundo Comandante Fuerza de Despliegue Rápido N5.

Ese destacamento militar continúa con operaciones militares y acciones de apoyo humanitario en el Cauca, según indicó, articulando capacidades institucionales para proteger a las comunidades, prevenir el reclutamiento infantil y reducir la capacidad de acción de las estructuras armadas ilegales que amenazan el suroccidente del país.

Y reiteró la invitación para que los ciudadanos denuncien a tiempo cualquier hecho relacionado con acciones terroristas, amenazas o reclutamiento de menores a través de la línea gratuita 107.

Ayer lunes, 9 de noviembre, el Ejército de Colombia reveló imágenes de los entrenamientos conjuntos que se están desarrollando en el fuerte militar de Tolemaida, a unos 150 kilómetros de Bogotá, en conjunto con el Ejército de Estados Unidos para el despliegue de tropas de Asalto Aéreo contra grupos dedicados al narcotráfico como la Jaime Martínez.

Ejército de Colombia y de Estados Unidos realizaron ejercicios de asalto aéreo conjunto en Tolemaida. Foto: Redes sociales

El ejercicio fue denominado Vanguardia del Sur, y permitió entrenamientos conjuntos entre las aviaciones de Colombia y Estados Unidos “orientados al fortalecimiento de las capacidades operacionales y la interoperabilidad aérea”.

Según el Ejército colombiano, entre ambas fuerzas realizaron maniobras de descenso por soga rápida, lo que describieron como “una técnica de inserción táctica fundamental” para el despliegue de tropas de asalto aéreo en el desarrollo de operaciones militares contra enclaves cocaleros, objetivos estratégicos y estructuras dedicadas a la minería ilegal”.

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En esta jornada también se hicieron ejercicios de desembarque de tropas y destrucción de dispositivos explosivos improvisados, entrenamientos de alta complejidad que fortalecen la preparación, interoperabilidad y respuesta de nuestras tropas frente a escenarios operacionales exigentes, según el Ejército.

“Cada ejercicio permite perfeccionar procedimientos, compartir conocimientos y fortalecer ventajas tácticas, operacionales y estratégicas para el cumplimiento de la misión”, dijeron.

Hace una semana, el presidente Abelardo De La Espriella fue testigo de un ejercicio de despliegue operacional de las unidades élite de la Fuerza Pública y compartió detalles sobre esas prácticas.