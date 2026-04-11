En horas de la tarde de este sábado 11 de abril se vivieron momentos de angustia dentro del Hospital Universitario del Valle, en Cali.

Allí, un hombre que al parecer tenía a su pareja sentimental internada en el centro médico irrumpió con un machete sin mediar palabra y empezó a amenazar a los trabajadores.

De acuerdo con las autoridades, todo inició porque no se le permitió el libre acercamiento a la zona donde estaba la allegada.

Con el tiempo, el sujeto se empezó a poner más ansioso y uno de los presentes decidió comunicarse con la Policía Metropolitana de Cali, que llegó rápidamente con el objetivo de controlar la situación.

Se conocen escabrosos detalles del triple feminicidio en Bogotá

En las imágenes divulgadas por redes sociales se puede observar cómo el joven advierte a las personas que están intentando acercarse para calmarlo que se alejen inmediatamente.

El hombre, que se notaba nervioso, aunque en un inicio solo empuñaba un machete, al verse más acorralado tomó la decisión de romper el vidrio del gabinete para incendios, actuando a la defensiva con los uniformados y apoderándose del hacha.

“Llamá a mi mujer, tengo que hablar con ella, llamen a mi mujer”, eran las palabras que repetía el caleño en medio de los tensionantes momentos en los que se puede ver a los uniformados apuntándole con un arma de fuego.

“Con sevicia”: así fue el asesinato de menores de edad a psicóloga de hogar de paso del ICBF

Durante el inquietante momento, se puede escuchar cómo tanto personal del hospital, como civiles y los policías, intentan en reiteradas ocasiones convencerlo de que dejara de amenazarlos.

Además, al fondo se podía ver a civiles y más personas que hacían parte de la institución muy al tanto de lo que estaba sucediendo.

De acuerdo con diarios locales, el sujeto sí fue capturado, pero debido a que no se presentaron denuncias en su contra ni agresión de su parte, fue puesto en libertad.