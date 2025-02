“Es muy difícil articular con el Gobierno nacional”: Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dura contra Petro

Toro destacó que, aunque en municipios como Jamundí ya se inició el proceso de sustitución con recursos propios, se necesitan más fondos para ampliar su impacto. “Nosotros vamos a hacer 200 hectáreas, con dificultades, con recursos de Regalías, como se lo dije a usted. Pero ¿por qué no nos ayuda el Gobierno Nacional? ¿Por qué no hay la cofinanciación para no hacer 200 hectáreas, sino para hacer 400 o 500 y empezar a trabajar con esos campesinos?”, cuestionó.

La gobernadora también hizo hincapié en la necesidad de garantizar no solo la tenencia de tierras, sino también la productividad para las comunidades. “En el Valle del Cauca se están comprando tierras, pero llevan a los indígenas y no les dan nada de productividad. Eso está sucediendo en muchas zonas del departamento, y eso no termina siendo reforma agraria, porque además de las tierras se requiere productividad. Yo estoy dispuesta a apoyar, pero sola no puedo”, expresó.