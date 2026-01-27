Exsecretaria de Bienestar Social de Cali, María Isabel Barón, envuelta en escándalo por presuntos pagos a personas fallecidas

La Contraloría Distrital de Santiago de Cali reveló una serie de hallazgos fiscales que ponen bajo la lupa la gestión de la Secretaría de Bienestar Social durante el periodo en el que María Isabel Barón estuvo al frente de la dependencia. El informe advierte presuntas irregularidades administrativas y financieras, entre ellas pagos asociados a personas fallecidas, contratos sin soportes completos y posibles inconsistencias en firmas y registros.

De acuerdo con el organismo de control, los hechos detectados corresponden a vigencias en las que Barón ejercía como secretaria, cargo que dejó en enero de 2025. No obstante, el informe señala que varios de los pagos cuestionados habrían quedado programados y autorizados con anterioridad, lo que implica que los compromisos financieros se habrían firmado durante su administración, aunque algunos desembolsos se ejecutaran después de su salida.

Entre los hallazgos más sensibles figuran giros de recursos vinculados a beneficiarios que, según bases de datos oficiales, ya habían fallecido. La Contraloría indicó que estas situaciones evidenciarían fallas en los controles internos y en los procesos de verificación de información dentro de los programas sociales dirigidos a población vulnerable, especialmente adultos mayores.

El informe también da cuenta de contratos que no contarían con soportes técnicos suficientes y de documentos con firmas que no coincidirían plenamente con las de los responsables de los servicios, lo que podría configurar eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales si se comprueba un detrimento al patrimonio público.

Los hallazgos están relacionados, en parte, con la ejecución de programas del componente Persona Mayor y con la atención prestada a través de la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, donde la Contraloría habría identificado inconsistencias en los registros administrativos y financieros.

Frente a estas denuncias, la Alcaldía de Cali y la actual Secretaría de Bienestar Social emitieron un pronunciamiento en el que rechazaron que se hayan realizado pagos indebidos. En su respuesta oficial, la administración aseguró que “no se han girado recursos a personas fallecidas” y que existen mecanismos de control que impiden la facturación de servicios cuando se registra el fallecimiento de un beneficiario.

La Alcaldía explicó que los sistemas de información se actualizan de manera permanente y que, una vez se reporta una muerte, los beneficiarios son retirados automáticamente de los listados, evitando así cobros irregulares. Según el comunicado, cualquier inconsistencia detectada corresponde a diferencias administrativas que ya están siendo aclaradas ante los entes de control.

“La Secretaría ha entregado toda la información requerida por la Contraloría y continuará colaborando para esclarecer cada una de las observaciones”, señaló la administración distrital, que insistió en que la ejecución de los programas sociales se ha realizado conforme a la normatividad vigente.

Por ahora, la Contraloría no ha emitido un fallo definitivo ni ha determinado el monto exacto de un posible detrimento patrimonial. El proceso de auditoría continúa en curso y, de confirmarse irregularidades con alcance penal o disciplinario, los hallazgos podrían ser trasladados a otras autoridades competentes.

Mientras avanza la revisión fiscal, los hechos mantienen en el centro del debate público la gestión adelantada en la Secretaría de Bienestar Social durante el periodo en el que María Isabel Barón estuvo al frente de la entidad y el manejo de recursos destinados a la atención de población adulta mayor en Cali.