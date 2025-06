“Lo que me pidieron fue el 30%. Es el porcentaje más alto que me han exigido en 20 años como contratista. Acepté porque el contrato era atractivo y mi hoja de vida calificaba. Luego, me informaron que debía entregar el 40%, porque supuestamente solo trabajábamos 2 o 3 días a la semana. El pago debía hacerse por Nequi, a un número que cambiaban constantemente y que era manejado por los coordinadores de cada grupo”, relató el denunciante.

“A mí me bloquearon la cuenta de Bancolombia por una transferencia personal, justo el día que pagaron. Me demoré unos días en hacer la consignación del ‘aporte’, y me pasaron a una ‘lista roja’. Me amenazaron con anular mi contrato, con afectar mi hoja de vida, y me dijeron que de ahí en adelante debía pagar por adelantado”, añadió.