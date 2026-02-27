Cali

Este es el clima de Cali para este viernes, 27 de febrero, según el Ideam

Es necesario que la ciudadanía se encuentre atenta a las recomendaciones de las autoridades.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 6:31 a. m.
Panorámica de la ciudad de Cali.
Panorámica de la ciudad de Cali. Foto: WIRMAN RÍOS

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para la ciudad de Cali este viernes, 27 de febrero, puede haber un comportamiento mixto con el tema del clima.

“Durante la mañana predominarán condiciones secas; posteriormente, se estima un aumento progresivo de la nubosidad, con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C)”, indicó la entidad.

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.
Posibles lluvias en algunos sectores de Cali. Foto: Montaje con fotos de El País / El País /pantallazo redes sociales

Asimismo, dieron a conocer que para las primeras horas del día, el cielo estará completamente despejado, lo que permite actividades al aire libre, pero en horas de la tarde y al llegar la noche se pueden registrar lluvias por la nubosidad en esta zona de Colombia.

Además, prevén “mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de tormentas eléctricas sectorizadas”.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, portar paraguas o impermeable en horas de la tarde y conducir con precaución ante posibles vías húmedas.

