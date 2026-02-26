Cali

Este es el clima para este jueves, 26 de febrero, en Cali, Valle del Cauca

Piden tener precaución a las comunidades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 7:47 a. m.
Lluvias en Cali.
Lluvias en Cali. Foto: Montaje El País

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer en su reciente informe lo que será el clima en Cali, Valle del Cauca, para este jueves, 26 de febrero. Será una jornada de lluvias variadas y de alta nubosidad.

“Cali: Se estima un día lluvioso con cielo entre parcial a mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones de variadas intensidades en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C)”, indicaron desde la entidad.

Lluvias en Cali
Lluvias en Cali Foto: José Luis Guzmán / El País

Las lluvias, de acuerdo con el Ideam, se pueden intensificar en horas de la tarde y extenderse hasta la noche. En varias regiones de Colombia también habrá lluvias, por lo que las autoridades se encuentran monitoreando.

Y es que para las próximas 24 horas, se estiman lluvias en varios sectores del Pacífico y zonas de la región Andina, lo que incluye al suroccidente del país.

Cali

Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Cali

La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

Cali

Renta Joven en Cali: fechas claves de las transferencias y requisitos para ser beneficiario del programa

Cali

Cuatro hospitales colombianos, entre los mejores del mundo: ranking evaluó 2.500 centros asistenciales

Cali

Ni El Peñón ni Ciudad Jardín: el barrio tradicional de Cali que está renaciendo por su impresionante transformación

Cali

¿Atrapado en el tráfico? Así funciona la ‘Ola Verde’ que busca liberar las vías de Cali

Cali

Alcaldía de Cali y cooperación suiza entregaron una planta para el tratamiento de residuos orgánicos

Finanzas

Cali registra nuevas vacantes de empleo con contratación inmediata

Cali

En Cali, residentes critican cierre vial permanente en inmediaciones de la Estación de Policía El Caney; Policía responde

Más de Cali

Maltrato animal en Bogotá

Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Festival de arte y muralismo Villanueva no juega.

La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

El programa beneficia a los estudiantes y recién graduados de educación superior.

Renta Joven en Cali: fechas claves de las transferencias y requisitos para ser beneficiario del programa

La Fundación Valle del Lili adelantará obras de adecuación en la sede Limonar, motivo por el cual el servicio de urgencias será trasladado temporalmente a la sede principal a partir de enero de 2026.

Cuatro hospitales colombianos, entre los mejores del mundo: ranking evaluó 2.500 centros asistenciales

Barrio histórico atraviesa un proceso de transformación que impresiona.

Ni El Peñón ni Ciudad Jardín: el barrio tradicional de Cali que está renaciendo por su impresionante transformación

x

¿Atrapado en el tráfico? Así funciona la ‘Ola Verde’ que busca liberar las vías de Cali

x

Alcaldía de Cali y cooperación suiza entregaron una planta para el tratamiento de residuos orgánicos

Cierre vial tiene en jaque a la comunidad en un barrio de Cali.

En Cali, residentes critican cierre vial permanente en inmediaciones de la Estación de Policía El Caney; Policía responde

Emcali anunció cortes de luz este lunes, 21 de julio en Cali.

Emcali entrega la lista de barrios en Cali que se quedan este miércoles 25 de febrero sin servicio de luz

Noticias Destacadas