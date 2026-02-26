Este es el clima para este jueves, 26 de febrero, en Cali, Valle del Cauca

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer en su reciente informe lo que será el clima en Cali, Valle del Cauca, para este jueves, 26 de febrero. Será una jornada de lluvias variadas y de alta nubosidad.

“Cali: Se estima un día lluvioso con cielo entre parcial a mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones de variadas intensidades en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C)”, indicaron desde la entidad.

Lluvias en Cali Foto: José Luis Guzmán / El País

Las lluvias, de acuerdo con el Ideam, se pueden intensificar en horas de la tarde y extenderse hasta la noche. En varias regiones de Colombia también habrá lluvias, por lo que las autoridades se encuentran monitoreando.

Y es que para las próximas 24 horas, se estiman lluvias en varios sectores del Pacífico y zonas de la región Andina, lo que incluye al suroccidente del país.