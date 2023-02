Este es el dispositivo de seguridad para las marchas que se adelantarán en Cali este 14 y 15 de febrero

El presidente Gustavo Petro invitó a defender las reformas planteadas en su Gobierno el próximo 14 de febrero, movilización que él acompañará desde la Plaza de Bolívar, donde dará una declaración ante los asistentes; allí, se conoció, entregará más detalles del contenido de la reforma a la salud y los otros dos grandes proyectos: la reforma pensional y laboral.

Mientras que al día siguiente, el 15 de febrero, la oposición marchará para manifestarse en contra de sus políticas.

Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República

Ambas marchas se llevarán a cabo en todo el país y Cali no es la excepción, por lo que las autoridades de la capital del Valle anunciaron el dispositivo de seguridad para ambas movilizaciones.

Al respecto, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, dijo que han tenido una agenda importante para atender las marchas que se han programado por redes sociales y en diferentes espacios para la ciudadanía.

“Tuvimos una reunión con las diferentes fuerzas militares donde se dieron unas instrucciones de Puesto de Mando Unificado (PMU) y algunas instrucciones operativas para atender las marchas programadas el 14 y 15 de febrero. Luego tuvimos la mesa técnica de seguridad, un espacio donde se reúnen todas las autoridades del Distrito acompañadas de organismos de defensa pública como la Defensoría, Personería, Procuraduría, Migración Colombia, la Fiscalía, para organizar una estrategia que permita atender en el marco del derecho, las manifestaciones programadas para la ciudad de Cali”, aseguró.

Asimismo, afirmó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) fue instalado el pasado 10 de febrero desde las 6:00 p.m. y va hasta el 16 de febrero.

“Vamos a estar en PMU en varios turnos cubriendo a toda la ciudad de Cali con el monitoreo de las cámaras, monitoreo del Halcón y nuestro personal en tierra. Hemos tomado algunas decisiones administrativas como prohibir trasteos y movilización de elementos voluminosos que puedan poner en riesgo las manifestaciones”, dijo.

Dranguet sostuvo que también se ha acordado un plan estratégico para garantizar el derecho a las personas que quieran salir a manifestar, pero también el derecho de los ciudadanos que van a continuar con su vida cotidiana. “La idea es garantizar la movilidad de la ciudad, la buena convivencia y la tranquilidad de todos los caleños en el marco de las manifestaciones”.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

También aclaró que estos espacios no son sinónimo de paro nacional. “Son manifestaciones pacíficas que quieren hacer un grupo de ciudadanos y como autoridades las vamos a respetar, acompañar en el marco de la constitución y la ley, pero no se trata de un paro, no se trata de una situación generalizada de todo el país y de todos los municipios, son grupos focalizados con una ruta establecida que como autoridades las vamos a garantizar que se les respete su derecho, pero también el de toda la ciudadanía”, dijo.

Finalmente, le pidió a toda la comunidad tener confianza en las autoridades y reportar cualquier circunstancia que pueda amenazar al orden público. “Hagan el llamado al 123, a las estaciones de Policía más cercanas, pero entiendan que todas las autoridades estaremos en el territorio garantizando la convivencia pacífica”, expresó.

Mientras que el mandatario de los caleños, Jorge Iván Ospina Gómez, se unió al llamado de Dranguet indicando que las autoridades en la capital del Valle brindarán las garantías para que quienes quieran protestar en contra y a favor del Gobierno lo puedan realizar tranquilamente.

“Esto no podría gestar algo parecido a lo acaecido en la ciudad con el estallido social; no me preocupa, porque los momentos para el estallido fueron diferentes y superados, pues esta situación se dio en el marco de un cierre, producto de la pandemia por covid-19 y a causa de una recesión económica, producto del mismo cierre. Se sumó una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de los más pobres, colocándole IVA a la canasta familiar”, sostuvo.

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez. - Foto: juan carlos sierra-semana

Ospina agregó que la movilización actual tiene otras motivaciones. “No vemos ni cercano un estallido social y por eso daremos garantías, tanto a quienes protesten como a los que apoyen las movilizaciones en un ambiente pacífico y de respeto por el otro”, dijo.