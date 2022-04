Este es el parte médico de conductor del bus que se estrelló contra carro de Freddy Rincón

Se cumplen dos días del aparatoso accidente registrado en la ciudad de Cali, que involucra a un bus alimentador del MIO y la camioneta donde se movilizaba el exfutbolista bonaverense, Freddy Rincón, quien se encuentra entre la vida y la muerte.

El conductor del servicio público fue identificado como Jorge Eduardo Muñoz, de 28 años, quien ingresó a la Clínica ValleSalud con un trauma craneoencefálico y un impacto en la rodilla izquierda que le ocasionó una fractura en la parte superior derecha de la tibia.

En la mañana de este miércoles 13 de abril, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a los medios de comunicación sobre la salud del conductor del MIO. “Tiene un edema importante en su rodilla izquierda, se encuentra inmovilizado para reducir la posibilidad del dolor. Tuvo una fractura cerrada, es decir, que el hueso no salió de su piel, necesitará una intervención quirúrgica para poderlo reparar con material de osteosíntesis y necesitará también que guardar reposo”.

Ospina también manifestó que el conductor se encuentra tranquilo emocional y psicológicamente: “Es un señor, ayer amablemente nos recibió, estaba acompañado de su mamá y pues nosotros también rogamos por su pronta recuperación, está en muy buenas manos creemos que la atención ha sido una atención adecuada”.

El conductor del MIO se pronunció

Jorge Eduardo Muñoz, quien está consciente y estable, le dio detalles a Tropicana Cali sobre el momento del accidente de tránsito; además, contó que se encuentra bien de salud. “Estoy bien gracias a Dios, adolorido, pero bien. Toca esperar que me desinflame para que me puedan hacer una cirugía”, contó.

También le dijo al medio de comunicación caleño que el día del accidente estaba empezando sus labores del día. “Iba a iniciar ruta en la A75. Cuando arranqué, el semáforo estaba en verde. Luego del accidente, llegó una ambulancia, como que iba pasando porque no se demoró ni un minuto. La atención ha sido muy buena. Cuando estaba en la clínica me di cuenta que el accidente había sido con el señor Freddy”, dijo Jorge, quien lleva laborando con el Masivo Integrado de Occidente (MIO) hace siete meses.

El conductor, además, reveló que se encontraba haciendo un curso para ingresar a la Policía, pero este sueño se le habría truncado, ya que se fracturó la tibia y el peroné, por lo que no podría ejercer esta profesión. “El impacto con el vehículo me ocasionó la lesión. Los exámenes médicos para entrar a la Policía son muy rigurosos y no voy a quedar igual”, comentó Jorge, quien ha estado acompañado en esta difícil situación de su esposa y su pequeña hija de seis años de edad.

Parte médico de Freddy

El pronóstico de salud de Freddy Rincón aún es crítico, así lo señaló este miércoles la Clínica Imbanaco donde es atendido desde el momento en que sufrió el grave accidente de tránsito en inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, sur de Cali.

De acuerdo con Laureano Quintero, director médico de Imbanaco, la evolución de Rincón tras la intervención quirúrgica del pasado lunes, es lenta. El exfutbolista sufrió un trauma craneoencefálico severo.

“La condición de Freddy Eusebio sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable. Tal como lo manifestamos desde el primer momento, su condición es extrema”, indicó el médico Quintero.

El especialista recalcó en que el pronóstico es reservado. “Seguiremos con todas las medidas pertinentes y debe ser claro que la evolución no es favorable. Oportunamente estaremos informando lo que sea pertinente y agradecemos la mesura en las comunicaciones por respeto a su integridad y a la de su familia”, puntualizó el doctor Laureano Quintero.