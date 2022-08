Estos son los cortes de agua y energía en Cali para el martes 30 de agosto

Casi a diario se presentan suspensiones en la prestación de los servicios públicos en Cali. Esto se debe no solo a daños en las redes de agua o energía, sino a las reparaciones que se llevan a cabo para mejorar su funcionamiento.

Dichas adecuaciones causan irremediablemente la suspensión de los servicios para que los técnicos puedan adelantarlas con facilidad.

En ese sentido, las Empresas Municipales de Cali (Emcali) confirmaron suspensiones de los servicios de agua y energía en diferentes sectores de la ciudad para este jueves.

Estarán sin servicio de agua por optimización de la red los barrios Alfonso Barberena (carreras 24D a 27 entre transversal 29 a calle 33C), de 9:00 a.m. a 10:00 p.m., y Brisas de los Álamos (avenidas 2N a 3N entre calles 70 a 76), de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Así mismo, el servicio de energía estará suspendido por instalación de cable ecológico en los barrios Limonar (calles 11Bis a 11A entre carreras 61 a 66), de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y Ciudad Córdoba (carreras 46 a 46B entre calles 48 a 54), de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y en el sector Golondrinas - La Paz, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Emcali publicó en sus redes sociales el itinerario y los lugares donde se estarán llevando a cabo las adecuaciones por las cuales habrá suspensión en el agua y energía:

De no ocurrir nada extraño, los servicios de agua y energía se restablecerían en los barrios mencionados en el transcurso del día.

Pico y placa

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad de Cali, las autoridades mantienen la medida del pico y placa para los vehículos, según su último dígito.

De acuerdo con la medida, la restricción de movilidad aplica en un solo horario diariamente, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Cabe destacar que el actual decreto va hasta el 31 de diciembre de 2022 y establece el pico y placa de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

En ese sentido, para este martes 30 de agosto la restricción rige para las placas de vehículos que terminen en 7 y 8.

Pese a la extensión del horario del pico y placa, las dinámicas que regían se mantienen: no hay aumento en el número de dígitos de placas y continúan exentos los vehículos tipo taxi, híbridos y motocicletas.

El pico y placa no aplica los sábados, domingos y festivos o cuando así lo determinen las autoridades competentes.