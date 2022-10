Estos son los cortes de luz en Cali para este miércoles 12 de octubre

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este miércoles 12 de octubre estará realizando algunas reparaciones para mejorar las redes de energía de la ciudad.

En ese sentido, el servicio de energía estará suspendido “por instalación de cable ecológico” en los barrios La Carolina (diagonal 51), de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; La Unión (calles 25 a 26b entre carreras 42b a 43), de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y Bella Suiza (calle 2 a 3 oeste entre carreras 62 a 63a). Sobre este último sector, la entidad no dio a conocer el horario de las afectaciones.

Esta información fue compartida por Emcali en sus canales oficiales:

#Atención 📢

Actividades programadas para el miércoles 12 de octubre en la red de energía, que causarán suspensión temporal del servicio.



La empresa prestadora de servicios públicos tiene a disposición de sus usuarios líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas del día. Se puede llamar a la línea 177 o al 6025240177.

“En la opción 1, obtendrá información acerca de su factura; en la 2, sobre servicios de telecomunicaciones; en la 3, podrá reportar fallas de telecomunicaciones; en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la 4; en la 5, servicios de energía; en la 6, novedades en el sistema de alumbrado público; en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes”, indicó Emcali.

Se reduce la tarifa de energía

Emcali anunció que a partir de este mes disminuirá la tarifa del servicio de energía. La entidad confirmó que el precio del kilovatio-hora será de 35 pesos menos si se compara con el del mes de agosto.

“Cerca de 730.000 usuarios del servicio de energía de Emcali verán una reducción del 4,1 % en la tarifa. Para el mes de agosto, los usuarios de estrato 4 pagaban 838 pesos por cada kilovatio-hora. Ahora, durante 12 meses, a partir de la factura de octubre, los usuarios de estrato 4 pagarán 803 pesos por la tarifa de energía por hora, 35 pesos menos que en agosto”, aseguró Marly Silva, subgerente comercial de energía de Emcali.

Asimismo, dijo que esta reducción podría oscilar entre el 5 % y 6 % para el precio de la tarifa de energía que se espera definir a mitad del mes de octubre.

La funcionaria también indicó que en los próximos días se establecería una nueva rebaja que definiría los precios de este servicio para la factura de noviembre, de acuerdo a lo que defina la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).