Estos son los cortes de luz en Cali para este miércoles 19 de abril

Empresas Municipales de Cali (Emcali) confirmó que este miércoles 19 de abril realizará algunas reparaciones para mejorar el funcionamiento de las redes de energía de esta ciudad.

Así las cosas, el servicio de energía estará suspendido de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. por “reubicación de redes” en el barrio El Cortijo (diagonales 48 a 53 entre calles 10 oeste a 15 oeste) y por “instalación de cable ecológico” en los barrios San Judas y El Guabal (carreras 44 a 44a entre calles 14 a 23).

Emcali hará arreglos en tres barrios. - Foto: Foto: Facebook Canal Afrotic

La información fue compartida por Emcali en sus canales oficiales.

#ATENCION 📢Actividades de modernización de la red local de distribución de energía programadas para el miércoles 19 de abril de 2023.#EmcaliMasCercaDeTi #portipormiportodos pic.twitter.com/xXXtgJaFHU — EMCALI 🇨🇴 (@EMCALIoficial) April 19, 2023

Cabe recordar que Emcali tiene a disposición de sus usuarios líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas del día. Se puede llamar a la línea 177 o al 6025240177.

“En la opción 1, obtendrá información acerca de su factura; en la 2, sobre servicios de telecomunicaciones; en la 3, podrá reportar fallas de telecomunicaciones; en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la 4; en la 5, servicios de energía; en la 6, novedades en el sistema de alumbrado público; en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes”, indicó Emcali.

Ahorre energía

1. Utilizar bombillos LED: conocedores y comercializadores de estos productos explican que un bombillo LED es una lámpara que utiliza diodos emisores de luz como fuente lumínica. Su ahorro de energía se da porque producen poco calor y no contienen mercurio.

Un bombillo incandescente antiguo transforma en luz tan solo el 5 por ciento de la electricidad que consume y el 95 por ciento lo convierte en calor. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, la duración de uso de estos bombillos es alta. “El número de horas concreto varía según el fabricante y la bombilla, pero en promedio suelen durar unas 50.000 horas”, según IFL Lighting.

2. Tiempo del baño: mientras que en países como Colombia es posible tomar una ducha extensa, en territorios europeos incluso se ha llegado a compartir la idea de tomar un baño en pareja para ahorrar energía.

Lo impactante de esto es que quienes se bañan con duchas eléctricas son los que más energía gastan en el hogar, así que la recomendación de los expertos es no durar más de siete minutos en la ducha.

3. Llenar la lavadora: desde que se inventó este electrodoméstico, las personas cambiaron sus prácticas cotidianas y han dejado a un lado el lavadero. Sin embargo, la lavadora es uno de los objetos que más energía consume en un hogar.

Una lavadora consume unos 255 kWh al año, según datos del Idae (instituto público que depende del Ministerio de Industria). Por su parte, Endesa agrega que la lavadora supone el 11,8 % del gasto de todos los electrodomésticos. Así las cosas, llenar siempre la lavadora con el máximo de ropa es lo mejor para ahorrar energía.

4. Desconectar los aparatos: existe el imaginario de que “desde que no esté prendido, no está gastando”, pero lo cierto es que para los conocedores del ahorro energético esto no es tan efectivo y al menos un 10 % de gasto se estaría dando con los enchufes.

Por lo tanto, lo más aconsejable es desconectar lo que no se utiliza en el momento o no demanda de una conexión prolongada, como la nevera o el refrigerador.

5. Etiqueta de energía: aunque es algo de suponerse, gracias a la innovación tecnológica ahora hay electrodomésticos con etiqueta de ahorro de energía y eso significa un poco más de inversión, pero mayor ahorro a futuro en cuanto al pago de la factura de energía mensual.