Estos son los cortes de luz y agua en Cali para el miércoles 19 de octubre

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este miércoles 19 de octubre estará realizando algunas reparaciones para mejorar el funcionamiento de las redes de energía y acueducto de la ciudad.

En ese sentido, el servicio de energía estará suspendido “por instalación de cable ecológico” en los barrios Villa del Sur (carreras 42 a 43 entre calles 25 a 30A), 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; Bretaña (calles 9B a 10 entre carreras 29 a 32), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y El Seminario (carreras 56 a 62 entre calles 1 a 2A). Sobre este último sector la entidad no dio a conocer el horario de las afectaciones.

De otro lado, el servicio del agua será suspendido “por optimización de la red” en el barrio Brisas de Mayo (carrera 53B entre calles 13 oeste a 13A oeste), de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Esta información fue compartida por Emcali en sus canales oficiales:

Actividades programadas para el miércoles 19 de octubre en las redes de acueducto y energía que causarán suspensión del servicio.

La empresa prestadora de servicios públicos tiene a disposición de sus usuarios líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas del día. Se puede llamar a la línea 177 o al 6025240177.

“En la opción 1, obtendrá información acerca de su factura; en la 2, sobre servicios de telecomunicaciones; en la 3, podrá reportar fallas de telecomunicaciones; en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la 4; en la 5, servicios de energía; en la 6, novedades en el sistema de alumbrado público; en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes”, indicó Emcali.

Refuerzan seguridad en el MIO

En las últimas semanas, la violencia e inseguridad se han apoderado del Masivo Integrado de Occidente (MIO). Aunque las autoridades habían presentado previamente la estrategia de seguridad ‘Vive el MIO’, para contrarrestar los diferentes delitos al interior de los buses y estaciones, este martes Metrocali confirmó que este plan será reforzado con la presencia de 350 uniformados de la Policía.

Esto se llevará a cabo en el mes de noviembre gracias a un convenio entre Metrocali, la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía Metropolitana, el cual se firmaría la próxima semana.

“Los sistemas de transporte masivo reciben todas las problemáticas de la ciudad y, por ello, se hace necesario que se firme ese convenio de manera urgente. La idea era que hubiera quedado firmado desde septiembre, (pero) no se pudo; ahora estamos a mediados de octubre y no hemos podido avanzar en él, esperamos que se culmine. Yo pensaría que la demora se debe más al trámite en sí, seguramente están perfeccionando el convenio, ultimando detalles”, dijo Óscar Javier Ortiz, gerente de Metrocali.

El funcionario indicó que para este convenio serán invertidos 5.300 millones de pesos, destinados a mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios del MIO, quienes a diario reportan a través de redes sociales los momentos de angustia que tienen que pasar a causa de la delincuencia en el transporte masivo.

“Hoy tenemos 108 unidades, pero la idea es llegar a esa cifra. Seguramente habrá algunas personas de civil haciendo inteligencia y eso se suma a lo que tengamos nosotros desde Metrocali. Ya logramos establecer el Comité de Movilidad y Seguridad conjunto, para que esas dos secretarías nos ayuden con la problemática del sistema de transporte masivo”, indicó el gerente de Metrocali.

Cabe destacar que la estrategia ‘Vive el MIO’ ya se ejecutó. “Se tienen más de 70 gestores de convivencia y seguridad en las diferentes estaciones dialogando con los caleños, hablándoles del amor que hay que tenerle al sistema”, dijo Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad distrital.

A esta acción se suma la presencia de uniformados del Ejército Nacional. “El MIO tiene que ser seguro, tiene que prestar un buen servicio para los caleños, por eso la Alcaldía se suma a la campaña ‘Vive el MIO’”, agregó Dranguet, quien aseguró que ya tienen identificados a los integrantes de bandas criminales dedicadas al hurto en el sistema.

Asimismo, fueron instaladas 1.200 cámaras de seguridad en los buses y 100 más en estaciones, las cuales van a ser monitoreadas desde un centro de control.